Fráncfort (Alemania), (EFE).- El euro subió y se cambió hoy por encima del nivel de 1,0750 dólares, máximo desde hace seis días, a la espera de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés en la eurozona y ante el debilitamiento económico de la región.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0754 dólares, frente a los 1,0723 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,0724 dólares.

La Comisión Europea recortó este lunes tres décimas su previsión de crecimiento económico para la eurozona este año, hasta el 0,8 %, debido principalmente al frenazo de la actividad en Alemania, que se contraerá un 0,4 % en el presente ejercicio, y augura unos meses de ralentización.

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne este jueves para decidir sobre los tipos de interés, si subirlos de nuevo o mantenerlos.

Los tipos de interés del BCE están ahora en el 4,25 % y su facilidad de depósito, por la que remunera el exceso de reservas de los bancos a un día, en el 3,75 %.

Los analistas de UniCredit prevén que el BCE subirá el jueves sus tipos de interés en un cuarto de punto y que ya no los volverá a aumentar en este ciclo alcista.

No obstante, el estratega del mercado de divisas de UniCredit Roberto Mialich descarta que la decisión vaya a tener un impacto relevante en la cotización del euro, que no subirá mucho por encima de 1,08 dólares, a no ser que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se muestre en la rueda de prensa muy agresiva, a favor de más subidas.

La jefa de renta fija de Ibercaja Gestión, Cristina Gavín Moreno, considera que los datos de inflación de la zona del euro deberían señalar una nueva subida en los tipos de interés porque «los precios subyacentes, aunque se han moderado dos décimas hasta el 5,3 %, se mantienen en niveles claramente por encima del objetivo marcado por el BCE».

«Sin embargo, el escenario que el mercado descuenta y con el que nosotros coincidimos, es que la subida se va a posponer, al menos de momento» por el estancamiento en la economía europea, incluso, recesión de Alemania, añade Gavín Moreno.

De esta manera el fin del ciclo alcista de tipos se alargaría, y el cambio de sesgo se pospone hasta la segunda mitad de 2024.

También debilitó la cotización del dólar que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera al periódico Yomiuri que es posible que a finales de año dispongan de suficiente información para considerar si los salarios van a subir más y decidir sobre su política monetaria muy expansiva.

De este modo, Ueda creó expectativas de que el Banco de Japón podría subir sus tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,0710 y 1,0757 dólares.