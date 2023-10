Dejará de percibir ingresos por aplicación de exenciones, exoneraciones y otras facilidades del sistema tributario RD

El Gobierno ha calculado en RD$340,890.9 millones el sacrificio fiscal que representará durante el próximo año 2024 la aplicación de exenciones, exoneraciones y otras facilidades impositivas.



Denominado en el lenguaje impositivo-presupuestario como “gasto tributario”, el valor proyectado por el Ministerio de Hacienda para el 2024 tiene una ponderación estimada equivalente al 4.6 % del producto interno bruto (PIB) proyectado para ese período.



El gasto tributario es definido “como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinados sectores, áreas geográficas, actividades o contribuyentes”.



El 53.06 %, con un valor absoluto estimado en RD$180,873.99 millones, corresponde a bienes y servicios excluidos por ley del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). La estimación de ese valor no gravado por el mayor impuesto del sistema tributario dominicano representaría el 2.48 % del PIB calculado.



Composición del monto



Del total estimado para el año 2024, un 68.9%, equivalente a RD$234,826.3 millones, corresponde a la aplicación de exenciones y beneficios fiscales sobre impuestos indirectos y el restante 31.13% , que en términos absolutos son RD$106,064.5 millones, sobre impuestos directos.



El valor global tiene el equivalentes del 4.60% del PIB estimado para el referido año, dice el MH en el capítulo correspondiente al gasto tributario dentro del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, que cursa en el Congreso Nacional.



Por otra parte, el 89.5% del valor total del gasto tributario estimado proviene de exoneraciones aplicadas sobre impuestos recaudados por la DGII, equivalentes a RD$305,056.0 millones y el 10.5% (RD$35,834.8 millones) a impuestos recaudados por la DGA. “La menor participación de la DGA en el monto del gasto tributario estimado en los últimos tres años se debe a la reclasificación de los bienes importados que, según el Sistema de Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías o Sistema Armonizado (SA), son considerados como bienes exportados desde las empresas de zonas francas si no son materias primas o bienes de consumo local; por tanto, no son considerados como gasto tributario debido al principio de extraterritorialidad que le es aplicable a este régimen especial”, explica Hacienda.



Del monto estimado por concepto del ITBIS el análisis del MH desta las exenciones generalizadas otorgadas a personas físicas conforme a lo dispuesto en el artículo 343 y 344 del Código Tributario Dominicano y sus modificaciones en la transferencia local de bienes y servicios de consumo masivo como productos alimenticios, servicios de salud, educación y transporte.



“Las otras figuras impositivas que generan montos importantes de gasto tributario son los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio con 0.76% y 0.68% del PIB nacional, seguidos del ISC aplicable a los hidrocarburos y el Arancel de Aduanas en el orden de 0.33% y 0.25% del PIB, respectivamente”, precisa.



El documento plantea que en general, las proyecciones del gasto tributario sugieren un incremento de 4.7% en 2024 con respecto al reestimado para el año 2023, al pasar de RD$325,624.3 millones a RD$340,890.9 millones, lo que representa una diferencia absoluta de RD$15,266.6 millones. Estas previsiones se realizan con base en el comportamiento histórico del gasto tributario efectivo, las estadísticas registradas hasta junio del presente año, el crecimiento económico estimado y la inflación promedio incluida en el Panorama Macroeconómico 2023-2027. Por tanto, se espera un incremento leve a moderado del gasto tributario estimado en las principales figuras: exenciones generalizadas del ITBIS (1.7%); el Impuesto sobre la Renta (12.4%); los impuestos que gravan el patrimonio (9.9%); el ISC aplicable sobre los hidrocarburos (3.8%); el Arancel administrado por Aduanas (3.0%); y otros impuestos selectivos que gravan el consumo (5.0%), a excepción de la caída de 23.6% prevista en el monto estimado por concepto del Uso de Bienes y Licencias”.



El análisis expone que “al considerar el gasto tributario por sector beneficiado, se observa que el 75.3% del gasto tributario estimado para el año 2023 se concentra en seis sectores o actividades económicas: exenciones generalizadas de ITBIS a personas físicas en la transferencia de bienes y servicios de consumo (40.2%); zonas francas industriales (11.5%); salud (8.3%); educación (5.0%); generación eléctrica (4.1%); y turismo (3.7%). Es importante indicar, que las exenciones generalizadas a personas físicas están conformadas por:



− ITBIS interno: consumo de los hogares de los bienes y servicios exentos de ITBIS, excluyendo educación y salud



− Comercio exterior (ITBIS externo, arancel e ISC): importaciones por mudanzas y gracia navideña



− ISR personas físicas: deducción gastos educativos, exención salario de navidad y exención intereses percibidos mercado de valores



− IPI: mínimo exento, exención para los propietarios mayores de 65 años y exención de propiedades en zonas rurales”.



“Sin embargo, si se observa en conjunto por sectores productivos de la economía, se destacan las zonas francas, generación eléctrica, turismo, mercado de valores, minería y cine, que en total perciben el 24.9% del gasto tributario”, precisa.

Metodología para ITBIS

El MH explica la metodología de cálculo. “El gasto tributario estimado por ITBIS asciende a RD$180,962.7 millones, equivalentes a 2.4% del PIB nacional proyectado para 2024. Este está conformado en su totalidad por RD$163,941.2 millones (90.6%) por concepto de las exenciones generalizadas de ITBIS; RD$17,014.6 millones (9.4%) por las exoneraciones específicas otorgadas por leyes especiales o regímenes de incentivos; y RD$6.9 millones (0.004%) calculado por los diferimientos del impuesto al sector de la cadena textil y calzado”. Asimismo, refiere que el gasto tributario estimado por ISR personas físicas para el 2024 asciende a RD$6,806.76 millones, equivalentes a 0.09% del PIB estimado para igual período. Explica además que el gasto tributario por el Impuesto sobre la Renta a personas físicas es generado casi en totalidad por la exención de este impuesto en el salario de navidad con un monto ascendente a RD$5,140.1 millones (75.5%).