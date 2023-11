Nueva York, (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una fuerte bajada de 4,19 %, hasta los 74,51 dólares el barril, cayendo así por debajo de los 75 dólares.

Parecida ha sido la reacción del petróleo Brent, que a esta misma hora cae un 4,31 %, aunque en su caso se mantiene más cerca de los 80 dólares/barril (78,9).

Esta caída se atribuye al sorpresivo aplazamiento de la reunión de la OPEP y sus aliados este próximo domingo, que se pospone ahora hasta el 30 de noviembre, sin que la organización haya dado una razón concreta.

Los analistas creen que tras este aplazamiento se esconden divergencias entre algunas de las potencias petroleras sobre el alcance de los recortes en la producción, aun cuando sobre el papel hay consenso dentro de la OPEP por seguir adelante con ellos e incluso ampliarlos en esa próxima reunión.

Desde septiembre pasado, el precio del petróleo no para de bajar, pues los recortes implementados por la OPEP no parecen suficientes para contrarrestar otros factores como las dudas sobre la recuperación en China y las altas cifras de producción de los países petroleros no asociados a la OPEP, según análisis del portal CNBC.

Por otra parte, la firma de una tregua limitada en la pasada noche entre Israel y Hamás reduce considerablemente la tensión en toda la región de Oriente Medio y despeja el temor a la interrupción del suministro en una región que concentra la mayor cantidad de yacimientos de crudo del mundo.