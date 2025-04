El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 4.65 % y superó los 62 dólares el barril tras el alivio arancelario anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la mayoría de países excepto China, a la que sube el gravamen.



Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo sumaron 2.77 dólares con respecto a la última sesión y cerraron la jornada en 62.35, recuperando valor tras las últimas jornadas de pérdidas por la entrada en vigor de los aranceles.



Fue una jornada volátil que comenzó con una caída de más del 4 % después de que China elevara del 34% al 84 % los aranceles a los productos procedentes de EE.UU., en respuesta al gravamen adicional del 50 % (104 % en total) que Trump anticipó ayer contra los bienes chinos.



El martes el precio bajó de 60 dólares por primera vez en 4 años, y ayer llegó a situarse en 56 en su peor momento.



No obstante, los mercados dieron la vuelta y reaccionaron con euforia cuando el presidente anunció esta tarde que suspendía durante 90 días los aranceles más elevados, que llama “recíprocos”, contra los países que no han tomado represalias y están negociando acuerdos, pero mantenía el 10 % mínimo.



Wall Street



El índice tecnológico Nasdaq se disparó un 12 % este miércoles, algo no visto desde 2001, en un cierre eufórico de Wall Street tras la pausa anunciada por el presidente Donald Trump en sus aranceles más elevados para la mayoría de países, aunque no para China.



Los avances aceleraron en los últimos minutos de la sesión y, al final, el Nasdaq se disparó un 12.16 %, hasta 17,124 puntos; el S&P 500 un 9.52 %, hasta 5,456 unidades, y el Dow Jones un 7.87 %, hasta 40.608 enteros, en un giro espectacular tras cuatro jornadas consecutivas de pérdidas.