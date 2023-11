Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una bajada del 2.6%, hasta 75.33 dólares el barril, tras caer un 4.3% el martes.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre recortaron 2.04 dólares con respecto al día anterior.



El oro negro ha llegado a su nivel más bajo desde mediados de julio y refleja la preocupación de los inversores por la disminución de la demanda en Estados Unidos y China.



La materia prima se vio “golpeada por preocupaciones sobre la demanda” después de que el Instituto Americano del Petróleo informara de un enorme aumento en los inventarios de crudo en la semana que finalizó el 3 de noviembre, dijo Lukman Otunuga, gerente de análisis de mercado de FXTM, en declaraciones recogidas por Market Watch.



El martes, la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos dijo que la producción de petróleo este año aumentará ligeramente menos de lo esperado anteriormente, pero que la demanda caerá.



Otro factor para la caída, según indica hoy Tom Essaye en su informe The Sevens Report, es que los datos comerciales chinos revelaron un saludable repunte de las importaciones de crudo, pero una caída mayor de lo esperado en las exportaciones totales de mercancías; lo que “agrió las perspectivas más amplias de crecimiento económico chino”.



No obstante, Essaye anota que “como aún no se ha acordado un alto el fuego” en el conflicto de Oriente Medio entre Israel y Hamás, el valor del crudo podría volver a variar.



Por otra parte, los contratos de futuro de gas natural para diciembre perdieron 0.03 dólares, hasta 3.10 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes restaron 0.03 dólares, hasta 3.10.