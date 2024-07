Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una bajada del 1.12 %, hasta 81.41 dólares el barril, después de que el huracán Beryl no dejara daños sustanciales en las infraestructuras de producción y refino de la costa del Golfo.



Al término de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto restaron 92 centavos de dólar con respecto al cierre de la sesión anterior.



Este lunes, el paso de la tormenta tropical Beryl por Texas (EE.UU.) dejó al menos cuatro muertos y causó un apagón masivo, según informaron diversas autoridades.



No obstante, el debilitamiento del huracán a tormenta tropical tras tocar tierra en Matagorda (Texas) ha ejercido presión bajista en el mercado.



El puerto de Corpus Christi, una de las principales terminales de exportación de petróleo, ha pasado a la fase de recuperación tras la tormenta y no ha registrado ningún impacto significativo, según un comunicado de la entidad.



John Evans, analista de la firma petrolera PVM, dijo hoy en una nota que, pese a que la reacción del mercado al huracán ha sido “extrañamente moderada”, la tormenta puede servir como advertencia de la activa temporada de huracanes de este año.



Inventario de Estados Unidos



Por otro lado, los operadores tienen los ojos puestos en los datos de inventarios de crudo en Estados Unidos de la semana pasada, que se publicarán este miércoles. Los analistas esperan que los inventarios de crudo y gasolina caigan de forma sostenida, lo que reflejaría un repunte de la demanda, según el portal especializado CNBC.