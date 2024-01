Ante el paro de producción en Falconbridge Dominicana, los trabajadores de la empresa solicitan al Gobierno intermediar y velar por el óptimo funcionamiento de la minera que mueve gran parte de la economía en la provincia Monseñor Nouel.



Valentín Ramírez, secretario de Operaciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falconbridge Dominicana (Sutrafado), informó que en esta semana este colectivo dirigió una carta a los ministerios de Trabajo, y de Energía y Minas, en la que expone su preocupación y solicita la reanudación de las labores.



Sostiene que aunque hasta el momento los empleados reciben su pago semanal en sus casas, los embarga la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos cuando la situación sea insostenible.



“Eso crea una situación crítica porque van a estar todos esos empleados en sus hogares sin disfrute de salario, con base en eso nos adelantamos a los acontecimientos”, dijo al referirse a los motivos de la misiva.



Agregó: “Hay un ambiente preocupante, los trabajadores, la provincia, están en suspenso. Esta situación está afectando la economía de la provincia y también del país, por eso la Cámara de Comercio se ha activado e hicieron una reunión, ya se está sintiendo en la economía, los comercios están bajando, están bajando las ventas aquí”.



Ramírez destacó que en los últimos días no ha sostenido encuentros con representantes de Falcondo, no obstante se mantienen esperanzados en que el Gobierno hará las gestiones necesarias para que surja una salida a la situación.



“El Gobierno está trabajando y está haciendo todo lo posible para que los empleos se mantengan. El Gobierno está de frente y ellos mismos están preocupados, tienen conocimiento y apoyan para que se mantengan los puestos de trabajo”, consideró el sindicalista.



Gobierno evalúa la situación



Una comisión de alto nivel del Gobierno estudia junto a los directivos de Falconbridge una posible salida a la crisis por la que atraviesa la minera.



El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reveló a elCaribe que una comisión integrada por este ministerio y el de Hacienda junto a otras dependencias del Gobierno, desde hace varios días mantienen reuniones con ejecutivos de Falcondo para encontrar una solución a la situación que mantiene paralizada la producción desde finales del año pasado. Próximamente las autoridades participantes deberán plantear a la sociedad los pasos a seguir.

Crisis de Falcondo se agudiza con nueva veda

La crisis se agudiza con la decisión de un tribunal de Inglaterra que prohíbe a Falconbridge Dominicana vender, disponer o permitir la eliminación de ferroníquel producido en sus instalaciones. La orden judicial surge días después de que Falcondo anunciara que busca un socio que compre su producto final y proporcione pre-financiamiento para este contrato al tiempo que lidia con la renuncia sorpresiva de su presidente, Ioannis Moutafis.