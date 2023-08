Luego de treinta años de labor en el área de hotelería, finanzas y más, la trabajadora mujer tomó otro horizonte

Santiago.- Claraluz & Co, una empresa multiservicio comprometida con el éxito de sus clientes, es el fruto del esfuerzo de Clara Luz Pérez, que tras una exitosa carrera en relaciones públicas y eventos corporativos, decidió salir de su zona de confort y hacer realidad sus sueños y pasiones.



Luego de treinta años de trabajar para reconocidas empresas del país, como hoteles Hodelpa, EE y Banco Caribe, Clara Luz decidió dar un giro a su vida y emprender su propio proyecto, en el que ofrece servicios integrales en tres áreas fundamentales: Luz Travel, una agencia de viajes; Clara Luz Bienes Raíces, especializada en el mercado inmobiliario; y Claraluz & Co, una firma especializada en la realización de eventos sociales y corporativos.



La idea de emprender surgió de la necesidad de crecer como profesional y desarrollarse en nuevas áreas.

“Después de tantos años de experiencia y aprendizaje en el mundo de las relaciones públicas y los eventos, sentía que era el momento de utilizar todo ese conocimiento para crear algo propio”, comentó Clara Luz.



Le cuenta al periódico elCaribe que el camino del emprendimiento no fue fácil, pero estaba decidida a enfrentar el reto y seguir su pasión, reconoce que salir de la zona de confort siempre es un desafío. Tenía bastante claro que valdría la pena si podía hacer realidad sus sueños y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. Siempre ha ido por más.



Con Luz Travel, Clara Luz Pérez acompaña a sus clientes en la planificación de viajes de negocios y placer, ofrece opciones personalizadas y se asegura de que disfruten de experiencias inolvidables. “Nuestro objetivo es que los clientes sean tratados como invitados en su propia aventura, les brinda seguridad y comodidad en cada paso del viaje”, afirma Clara Luz, mientras sonríe.



Bienes raíces y eventos



Al hablar sobre otro de los ejes de su emprendimiento: Clara Luz Bienes Raíces, afirmó que este se ha convertido en un aliado para quienes buscan adquirir una vivienda o invertir en proyectos inmobiliarios en República Dominicana.



“Nuestro país está experimentando un crecimiento significativo en el sector inmobiliario, y estamos aquí para guiar a nuestros clientes en la elección de la mejor opción, mostrándoles todas las ventajas de invertir en nuestro país”, explica la profesional Clara Luz.



Al ser cuestionada sobre la firma de realización de eventos Claraluz & Co, la emprendedora afirmó que esta ha dejado huellas imborrables en cada actividad que organiza, y revela que, desde lanzamientos e inauguraciones corporativas hasta fiestas de Navidad y eventos sociales, junto a su equipo se encarga de cada detalle para asegurar que los clientes vivan experiencias únicas.



“Nos especializamos en el servicio para todo tipo de eventos, y nuestro objetivo es que cada cliente disfrute su momento especial sin preocupaciones”, aseguró Clara Luz.



La acogida de Claraluz & Co ha sido un reflejo de la calidad y el compromiso que Clara Luz Pérez ofrece en cada uno de sus servicios. “La gente conoce mi trabajo y confía en la excelencia que siempre he buscado brindar. Eso ha sido clave para el éxito de la empresa”, destacó.



Pérez se enorgullece de haber construido relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, lo que ha sido fundamental para el crecimiento de Claraluz & Co. “La confianza que depositan en nosotros es invaluable, y eso nos motiva a seguir mejorando y ofreciendo lo mejor de nosotros en cada proyecto”, afirmó.



El emprendimiento de Clara Luz Pérez ha requerido sacrificios y trabajo arduo, pero su pasión y dedicación la han mantenido enfocada en sus metas. No se amilana. “La vida es un sacrificio, pero también es una oportunidad para hacer realidad nuestros sueños. Cada desafío que enfrentamos nos fortalece y nos enseña a crecer”, reflexiona.



Desde su óptica, una de las claves para lograr el éxito ha sido la organización y el trabajo en equipo, y que con el tiempo ha aprendido a delegar responsabilidades y a rodearse de un equipo comprometido y talentoso, porque esto es esencial para lograr los objetivos.

Clara Luz Pérez es una profesional en constante evolución; tiene capacidad probada. La emprendedora ofrece buenas asesorías.

“Hay que conocer el mercado”



Clara Luz destaca la importancia de mantenerse actualizado y adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del mercado. “El mundo empresarial está en constante cambio, y es necesario estar preparado para enfrentar los desafíos que surgen. La innovación y la adaptabilidad son fundamentales para seguir creciendo”, afirmó.



Con miras al futuro, Clara Luz Pérez aspira a consolidar a Claraluz & Co como una referencia en el ámbito de los servicios empresariales en República Dominicana. Su visión es convertirse en la embajadora del emprendimiento en el Cibao, especialmente en la ciudad de Santiago, y seguir brindando apoyo y asesoramiento a sus clientes para que alcancen sus metas y sueños.