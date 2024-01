La constancia le ayudó a estudiar y a superar sus limitaciones económicas para llegar a montar su empresa

La artesanía y bisutería son artes ancestrales que se caracterizan por la dedicación y perseverancia de quienes los practican, estas son dos profesiones que dejan a flor de piel la creatividad e imaginación de Kirsy Yamilex García.



Es una perseverante joven artesana y creadora de bisutería que desde los 15 años se ha dedicado al arte de la creación de piezas en yeso, resina y barro mendiante técnicas modernas que dan como resultados hermosos objetos.



A esta pintora de adornos para el hogar le gusta la artesanía, porque disfruta ver la sonrisa de satisfacción en sus clientes al momento de adquirir algunas de sus piezas.



La fuerza de voluntad de Yamilex García ha sido lo que le ha permitido superar una serie de retos y limitaciones económicas, y le han servido de propulsores para alcanzar sus sueños.



Esta diseñadora, desde su adolescencia, quiso ser una gran artesana razón por la que decidió prepararse y estudiar para lograr sus sueños.



“No fue nada fácil, tuve que hacer más de 10 cursos en Infotep y en escuelas laborales para aprender las diferentes técnicas que me ayudaron a especializarme”, afirmó.



Dificultades



Continuó explicando que realizar todos estos talleres no fue fácil debido a que su situación económica nunca fue la mejor, confesó: “Hubo una ocasión donde sin darme cuenta me quedé sin dinero para el pasaje de regreso, solo por comprar uno de los materiales en el curso, por lo que me tocó pedir ‘bola’ para llegar a mi casa y un chofer me humilló creyendo que yo lo hacía por sinvergüencería”.



En ese momento de dificultad otro guagüero se paró y la socorrió porque pensó que la había asaltado, por lo que ella le explicó y él la ayudó. “Pero entendí que hay personas que Dios pone en tu para ayudarte” narra la joven.



Declaró que en ese momento tuvo un fuerte deseo de renunciar a todo, pero que el apoyo de su madre, esposo y hermano le permitió permanecer en la lucha por lograr su sueño de ser una artesana.



Esta empresaria en sus inicios comenzó con una carpa en un terreno baldío y 5,000 pesos de materiales.

La joven rememoró que cuando estaba en la carpa y llovía se mojaba y cuando soplaba mucha brisa la carpa salía volando, por lo que entendió que era el momento de dar un paso contundente para impulsar su negocio a otro nivel.



En ese momento decidió solicitar un préstamo en la Banca Solidaria donde asegura tener un buen crédito, pero tuvo que cambiar de domicilio, por lo que se complicó el proceso, por lo que se vio en la necesidad de acudir a un familiar.



Ubicación



Al obtener el dinero que necesitaba comenzó con la construcción del local de su negocio, el cual ha tenido buena aceptación por la gente.



Este establecimiento actualmente está ubicado en la avenida Prolongación 27 de Febrero del sector Las Caobas en la Manzana 26, con el nombre de “Yamilex Artesanía”.



Tipos de adornos



En esta pequeña empresa todo visitante puede hallar una figura de elefante con diversidad de tamaño de yeso o de barro para darle un toque diferente a ese rinconcito de su hogar. Además, de jarras, tinajas, leones y adornos con forma de troncos de madera, entre otros.



También puede encontrar diferentes centros de mesa con diseños que van desde manzanas, alces, cisnes, renos, fresas, piñas, peras, entre otras figuras que adornarán las repisas.



“Yamilex Artesanía”, incluso cuenta con llaveros hechos de resina, los cuales pueden ser personalizados, de igual manera es experta en crear tazas personalizadas con pedrería.



Así como adornos de cocinas y en Navidad es posible encontrar una serie de variedades para dejar sentir el espíritu navideño, objetos que van desde pequeños Santa Claus, nacimientos del niño Jesús, entre otros.



Es necesario resaltar que ha realizado cursos de Resina Epóxica o cristal líquido por lo que crea cuadros 3D, en este sentido explicó que el costo de estos cuadros va a depender de lo que el cliente pida, “yo he sabido vender los pequeños en RD$16,000.



En cuanto a lo demás, dijo que los precios son asequibles, y que hay llaveros que cuestan desde 150 pesos, figuras que van desde 200 en adelante y hay piezas de resinas que cuestan hasta 8 mil pesos.

Más de 10 talleres para llegar a ser artesana

Yamilex García realizó más de 10 talleres en Infotep y en escuelas laborales para aprender las diferentes técnicas con las que se ha convertido en una verdadera artesana.



Explicó que realizó tres talleres de pintura en frío, así como tres cursos de pinturas decorativas que le ayudaron a perfeccionar sus creaciones.



De igual manera detalló que realizó un curso que se llama Finísimo, con el que pudo aprender a hacer piezas que a mano y de barro.



Además dijo que se preparó en técnicas de resina epóxica o cristal líquido que tienen numerosas aplicaciones en el mundo de las manualidades, tales como los cuadros personalizados en tercera dimensión, que pueden ser piezas únicas.



Concluyó resaltando que estos no fueron los únicos y siguió preparándome en bisutería y en otras técnicas de resina en piezas, añadió.