El Ministerio de Trabajo emitió la resolución para el “fomento de las prácticas profesionales” a través de la cual fija límites en la participación de los aprendices o practicantes dentro de las empresas o entidades contratantes.



La Resolución No.8-2023 precisa en uno de sus párrafos que “en virtud de que el artículo 255 del Código de Trabajo establece que las prácticas profesionales no suponen obligaciones contractuales para el empresario, las mismas podrán terminar sin responsabilidad laboral para las partes”.



Asimismo, ordena que las prácticas profesionales no podrán ser utilizadas para cubrir vacantes ni para reemplazar personal de las empresas u otras organizaciones en las que se realicen.



En tal sentido, advierte que las acciones llevadas a cabo por la empresa o entidad con el propósito de simular una práctica profesional podrán acarrear como resultado que la relación se considere como contrato de trabajo por tiempo indefinido conforme las disposiciones del Código de Trabajo.



La moción precisa que quedan “expresamente excluidas del ámbito de aplicación del presente título las prácticas profesionales realizadas por estudiantes al amparo de la legislación educativa vigente como parte integrante de sus estudios académicos, las cuales no supondrán obligaciones contractuales para el empresario”.



Copardom pondera resolución



Consultada al respecto, Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) sostuvo que las prácticas profesionales constituyen un refuerzo a las habilidades cognitivas del practicante y para las empresas.



Por consiguiente, pondera que “las prácticas profesionales se ofrecen en un marco educativo y su aplicación está excluida de las relaciones laborales, por tanto, el reconocimiento que hace el Ministerio de Trabajo de seguimiento, es un apoyo a la no distorsión del objetivo de estas”.



Izquierdo sostuvo que dentro de los objetivos de la resolución está la creación del marco para la coordinación necesaria entre las instituciones gubernamentales y velar por una solidificación del esquema de prácticas en las áreas de trabajo.



En conclusión consideró que la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo es el resultado del diálogo y la concertación social, la cual es valorada positivamente por la membresía y el equipo técnico de Copardom.

Instruyen a optimizar transición para el empleo

El Ministerio de Trabajo instruyó a la Dirección General de Empleo y al Servicio Nacional de Empleo, bajo la coordinación del Viceministerio de Políticas de Empleo, a dar apoyo a los ministerios de Educación (Minerd), y de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) y al Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) para la formalización de prácticas profesionales con miras a optimizar la transición de la educación al empleo digno y remunerado.