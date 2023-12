El excedente presupuestario que tendrá el Ministerio de Educación es superior individualmente a la asignación de los ocho ministerios más pequeños y supera en forma conjunta la de cuatro de ellos.

Asimismo, el “sobrante” del Minerd sobrepasa el Presupuesto del Congreso y cubre el 55 % de la apropiación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el 54.68 % del de Agricultura y casi iguala al Ministerio de Turismo.



En forma particular los RD$8,261 millones que el Ministerio de Educación dejará de gastar de su presupuesto del 2023, es similar al de ocho ministerios considerados de mediano tamaño, medido por las apropiaciones presupuestarias que reciben.



El monto no consumido del presupuesto del Minerd solo tiene distancia amplia de separación con los “grandes” ministerios, que después del propio Ministerio de Educación son el de Salud Pública, la Presidencia, Interior y Policía, Defensa, Obras Públicas e Industria y Comercio y Mipymes.



El Minerd recibió una apropiación original para el 2023 de RD$275,378.42 millones, asignados como equivalente al 4 % del producto interno bruto (PIB) proyectado para el año de la asignación. El Minerd dijo el miércoles pasado que solo ejecutó un monto equivalente al 3.88 % del PIB, proporción equivalente a RD$267,117.55 millones, por lo que dejaría sin consumir o sin ejecutar RD$8,261 millones, el restante 0.12 % del producto interno bruto necesario para una cobertura de 100 %.



El Minerd nunca ha ejecutado la totalidad de la asignación con base en el 4 % del PIB, desde que comenzó la aplicación de la Ley de Educación, en el año 2013. La referida ley es de 1997.



Aunque el Minerd ha dicho que el de este año ha sido el presupuesto con mayor nivel de ejecución, el del 2023 será el segundo con una proporción de asignación superior al 4 % del PIB. El otro fue el del 2020, cuando la economía cayó en 6.7 %, a consecuencia del covid-19, y el de ahora porque el PIB fue proyectado originalmente en torno al 5 % de crecimiento pero las revisiones posteriores lo colocan con un cierre de entre 2.4 % y un 2.6 %. En cualquiera de los escenarios, el valor agregado de la economía que resulte será inferior al estimado cuando se calculó la asignación al Ministerio de Educación correspondiente al año 2023.



Comparación



Mientras tanto, el monto que dejó de ejecutar el Minerd en el ejercicio que concluye en menos de dos semanas es mayor que el presupuesto conjunto del de la Juventud (RD$685.57 millones), de la Mujer (RD$1,227.62 millones) y el del Ministerio de Administración Pública (RD$2,080.73 millones) , que entre todos tienen una asignación de RD$6,506.02 millones.



También supera en más del doble individualmente las asignaciones de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (3,109.65 millones), Ministerio de Deportes (RD$3,136.38 millones), el Ministerio de Cultura (RD$3,260.98 millones) y el Ministerio de Trabajo (RD$2,512.10 millones).



Frente al Poder Legislativo, que entre las dos cámaras consolida RD$7,818.66 millones, dividido en RD$5,182.94 millones de la Cámara de Diputados y RD$2,635.72 millones de la Cámara Alta o Senado, el monto no utilizado por el Minerd representa el 105 % del consolidado de las dos cámaras legislativas.

El valor no ejecutado por el Minerd fue cercano al presupuesto global del Ministerio de Turismo (RD$10,706.01 millones), al de Relaciones Exteriores (RD$11,586.59 millones) y al de la Procuraduría General de la República (RD$9.019.72 millones). Otros ministerios cuyos presupuestos no están muy distantes del excedente del Ministerio de Educación son el de la Vivienda (RD$13,401.00 millones) y el de Medio Ambiente (RD$13,3374.22 millones).



Los presupuestos de los ministerios de Agricultura y Educación Superior, Ciencia y Tecnología ascienden a RD$16,106.77 y RD$15,653.94 millones, respectivamente.