Punta Cana. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están llamadas a comunicar más y mejor, deben llevar el mensaje a otro nivel y mantener un contacto más cercano con la gente y especialmente con los cotizantes.



De acuerdo con los planteamientos de una serie de expertos que exponen en el XIX Seminario Internacional FIAP, eso es vital, “porque una parte del relato difundido, sobre todo por el populismo, se ha ido imponiendo y generando en las personas una predisposición frente a un sistema que es formal y bien regulado.



Equivale a decir que ese relato, muchas veces distorsionado, por individuos que buscan desacreditar el sistema y que se vuelva al viejo sistema de reparto que no prosperó, han hecho ver como malo el modelo de pensiones existentes.



Hay desconfianza en la calle



El profesor Xavier Sala i Martin resaltó que hay mucha gente en la calle que no confía en los sistemas y cree que con su dinero se hace lo contrario de lo que debe hacerse, sin que esto sea así. Plantea que a esa gente hay que explicarle cómo funcionan los procesos. “La gente desconfía del sistema que nosotros conocemos bien; hay que comunicarles a esas personas”, aconsejó.



Sala i Martín es un economista y publicista estadounidense de origen español, profesor en la Universidad de Columbia y conocido por sus estudios sobre crecimiento económico, campo en el que es considerado uno de los economistas más destacados.



Aprovechó para resaltar en su exposición el tema de la informalidad y de la gente que no quiere que nadie se entere que existe, “porque si se enteran que existen les van a colocar más impuestos y si se hacen un fondo de pensiones todo el mundo va a saber quiénes son y el gobierno va a tener más facilidad para expropiarme o quitarme (…)”.



A lo que se refiere el economista es a que por todo eso que la gente piensa, de forma equivocada, las AFP deben centrarle en explicar mejor las “cosas”.



“Si el problema es que la gente no tiene educación, hay que educar. En el caso de República Dominicana hay que saludar el esfuerzo que la gente hizo para que el gobierno dispusiera del 4 % del presupuesto para el sector educación… Ahora hay que empujar para que el dinero se gaste bien. Pero la idea está ahí”, apuntó.



Desde su punto de vista, si el problema ha estado en la información, hay que dar información. Y esa es vuestra responsabilidad, le dijo Sala i Martin al amplio auditorio que acudió a escuchar su ponencia. Entre ese público estuvieron representantes de las AFP. Según una agenda presentada por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) asisten al foro directivos del Consejo de Administración de AFP Crecer, de AFP Popular de AFP Reservas, de AFP Siembra y de AFP Romana, así como también personalidades de otros ámbitos.



“¿Se han preguntado ustedes si han estado llegando a la gente a través de los mecanismos que la gente escucha? Si el problema es la complicación, entonces hay que simplificarlo. Y aquí hay que aplaudir al Gobierno dominicano que esta misma semana presentó el programa Burocracia Cero”, dijo el profesor de la Universidad de Columbia.