San Salvador, El Salvador. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en la celebración del 60 aniversario y 300 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), evento que se llevó a cabo los días 22 y 23 de febrero, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. En este encuentro se dieron cita los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región, así como diferentes expertos de organismos internacionales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los señores Róger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica y presidente del CMCA; Douglas Rodríguez Fuente, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, así como por el secretario ejecutivo del CMCA, Odalis F. Marte Alevante.

En el marco de la reunión, se conmemoró el 60 aniversario del Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría Ejecutiva, reconociendo su trayectoria, impacto y contribuciones a la estabilidad macroeconómica y financiera de la región. Se reflexionó sobre las principales transformaciones que ha experimentado la organización a lo largo del tiempo, así como los desafíos que se vislumbran a futuro. Asimismo, se rindió homenaje a los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva por sus años de servicios.

Durante el desarrollo de la reunión del CMCA, la señora Marta Ruiz Arranz, asesora económica principal del Departamento de los Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tuvo una intervención sobre el programa “América en el Centro”, cuyo objetivo es impulsar la integración, resiliencia y desarrollo social en Centroamérica y RD.

Por otro lado, el representante jefe de la Oficina para Las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), Dr. Alexandre Tombini, se dirigió a los presentes para tratar las perspectivas y retos de la región para 2024. En su intervención, el Dr. Tombini sostuvo que luego de la inflación haber alcanzado cifras de dos dígitos en algunos de los países de la región durante el año 2022, en los últimos dos años se ha logrado una importante disminución en unos alcanzando algunos sus metas. A su vez, destacó que para el 2024 se espera que la inflación regrese a su umbral, las economías se desaceleren suavemente en 2024 para luego repuntar en 2025.

Asimismo, los señores Jaime Herrero, vicesecretario general y Javier J. Pérez, director del Departamento de Economía Internacional y Área del Euro, tuvieron una intervención para destacar la participación del Banco de España: 5 años de cooperación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMA). Por otro lado, el presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCRS), Douglas Rodriguez, aprovechó la ocasión para presentar sobre la innovación digital en los servicios ofrecidos a la población por el BCRS y sus impactos.

En el marco de la reunión se le otorgó la oportunidad a cada banco central de presentar el contexto macroeconómico vigente y sus perspectivas para el año 2024. En ese sentido, los presidentes y el gobernador expusieron sobre la evolución de la actividad económica, la inflación, las condiciones financieras y las proyecciones económicas de sus países. La mayoría de las exposiciones coincidieron en la importancia haber logrado reducir la inflación y llevarlas en torno a su rango meta en la mayoría de los países, pero manteniendo la senda de crecimiento de los países de la región, y así logar mayores crecimientos del producto interno bruto (PIB) para el cierre de este año.

En ese tenor, el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, señaló que la economía dominicana reflejó una notable recuperación en los últimos meses de 2023, al registrar una expansión de 4.2 % en el cuarto trimestre y de 4.7 % interanual en diciembre, mostrando un crecimiento económico promedio de 2.4 % para 2023. Destacó que el buen desempeño de la economía dominicana permitió avances en el mercado laboral. Específicamente, señaló que la población ocupada se ha incrementado sostenidamente hasta ubicarse en 4.9 millones de trabajadores, su máximo histórico, equivalente a un incremento interanual de 178 mil ocupados al cierre del año 2023.

En cuanto al sector externo, Valdez Albizu destacó el dinamismo observado del sector turismo, que, junto al sector energético e inmobiliario, constituyeron los principales destinos de la inversión extranjera directa (IED), la cual ascendió a US$4,381 millones en 2023. De igual forma, las remesas alcanzaron US$ 10,157 millones en el año, mientras que las exportaciones se situaron en aproximadamente US$ 12,900 millones en 2023, de las cuales unos US$ 7,900 millones corresponde a las zonas francas.

Este comportamiento del sector externo contribuyó a reducir el déficit de cuenta corriente en 2023, a aproximadamente -3.8 % del PIB, financiado casi en su totalidad por los flujos de IED. Gracias a este mayor fujo de divisas las reservas internacionales continuaron fortaleciéndose, cerrando el año en unos US$15,464 millones, representando aproximadamente seis meses de importaciones y cerca de 13 % del PIB, superando los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, se mantuvo la estabilidad relativa del tipo de cambio, que registró una depreciación interanual a cierre de año de 3.2 %, por debajo del promedio de los últimos cinco años prepandemia.

Adicionalmente, el gobernador Valdez Albizu señaló la significativa reducción de las presiones inflacionarias como principal logro alcanzado durante el 2023, gracias a la implementación de medidas monetarias y fiscales más favorables, al pasar desde un máximo de 9.64 % en abril de 2022 hasta 3.32 % en enero de 2024, por debajo del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. De igual forma, indicó que estos avances crearon el espacio para iniciar un plan de estímulo monetario, a través de la reducción de 150 puntos básicos de la tasa de política monetaria para situarse en 7.00 % hasta la actualidad.

En cuanto a las perspectivas de la economía dominicana, indicó que tanto la inflación se mantendría en torno al rango meta de 4.0 % ± 1.0 % para este 2024, en un escenario activo de política monetaria. De igual modo, la actividad económica continuaría la senda de crecimiento del PIB en torno al 5.0 – 5.5 % anual para el presente año.

En la actividad el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Julio Andújar Scheker, asesor económico de la Gobernación; Joel González, subgerente y director del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos; y Brenda Villanueva de Cardoza, subgerente y directora del Departamento Internacional.