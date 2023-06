Email it

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la resolución que busca regular el trabajo doméstico en el país, el Gobierno prometió evaluar la decisión para buscar la vía legal y hacer justicia con los empleados de ese sector.



Ese compromiso fue hecho a través del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.



“Vamos a evaluar, no lo hemos visto, no hemos visto el dispositivo, lo vamos a evaluar y después de evaluarlo tomaremos las medidas, pero la intención es que se haga justicia con todas las empleadas domésticas del país. Nosotros pensamos que eso debe hacerse. Obviamente, tenemos que respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, pero buscaremos la vía, la forma legal y constitucional para poder lograrlo”, manifestó el mandatario tras participar en el Simposio Internacional hacia una Estrategia Nacional y Multicultural para una Educación Bilingüe (Español-Inglés).



Mientras, el Ministerio de Trabajo dijo que “en el marco de una visión justa y equitativa, ha mostrado un compromiso con dignificar las labores que realizan todos los trabajadores dominicanos”.



Agregó que a raíz de la publicación de la parte dispositiva de la decisión dictada por el Tribunal Constitucional, con respecto a la Resolución 14-2022 sobre la adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, una vez la sentencia sea emitida de manera completa, la estudiará y posteriormente emitirá una postura, que siempre estará acorde al respeto del estado de derecho y de los órganos constitucionales.



El abogado Luis Vílchez, quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Ministerio de Trabajo que regula el oficio de las trabajadoras domésticas en República Dominicana, explicó a Listín Diario algunas razones que le movieron a presentar el recurso ante el tribunal. Y una de ellas es que la resolución del ministerio, si bien tenía muy buenas intenciones, no cumplía con las disposiciones legales establecidas.

Visión del abogado sobre el Convenio 189 de OIT

Según la nota publicada por Listín Diario, el abogado Vilchez Bournigal aseguró que el ministerio quería justificar la resolución amparándose en la firma del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 25 de agosto de 2022, sin tomar en cuenta que para cumplir con ese acuerdo este debía adaptarse a las leyes dominicanas.



“Primero, el ministro de Trabajo, de acuerdo con el Código de Trabajo, no tiene la facultad de hacer ese tipo de resoluciones y segundo, el mismo convenio de la OIT tenía que ajustarse a la legislación nacional”, apuntó.