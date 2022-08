Email it

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó que la actividad hoteles, bares y restaurantes ha sido la de mayor contribución al crecimiento de la economía dominicana durante el presente año.



Valdez Albizu señaló que este sector aportó 1.8 puntos porcentuales a la expansión promedio de 5.6% registrada por la economía en el periodo enero-junio 2022, es decir, la tercera parte del crecimiento experimentado en el semestre, con un incremento en su valor agregado real de 34.3%.



Valdez Albizu destacó que este notable desempeño responde a la llegada de 3,547,143 viajeros en enero-junio del presente año, para un aumento de 1,649,500 pasajeros (86.9 %) en los primeros seis meses del 2022 con respecto al mismo período de 2021.



Añadió que esta tendencia favorable se reflejó nuevamente en la llegada de pasajeros no residentes recibidos en el mes de julio de 2022, alcanzando la notable cifra de 735,064 turistas, rompiendo récord al ser el mejor mes de julio de toda la historia, de acuerdo a los datos anunciados por el Ministro de Turismo David Collado.



Ocupación hotelera



En cuanto a la ocupación hotelera promedio de enero-junio 2022, dijo que fue de 72%, y al mes de julio, de un 75%. De manera particular, el gobernador resaltó el efecto positivo que han tenido las políticas de impulso a la industria turística implementadas por el Gabinete de Turismo encabezado por el presidente Luis Abinader, de la mano con el Ministerio de Turismo, para garantizar la estabilidad del sector y consolidar su reactivación.



Al respecto, mencionó que la ejecución de estrategias para atraer inversión de capital extranjero, ampliando los mercados emisores de turistas ante cambios en los patrones globales de consumo por los riesgos latentes en el entorno internacional, coadyuvaría a alcanzar la cifra de 7 millones de pasajeros no residentes al cierre del año 2022.



Dijo que, en términos de ingresos por turismo, llegaron al país US$4,121.5 millones en enero-junio 2022, superando el monto de US$4,082.9 millones recibidos en igual período del 2019, previo a la pandemia, como reflejo de la recuperación total que ha registrado el sector.



Anticipó que, de mantenerse la tendencia reciente hasta el final del presente año, se alcanzaría la cifra sin precedentes de US$8,400 millones por este concepto.



Precisó que los ingresos de divisas por turismo, junto a la entrada de remesas, contribuyen significativamente a mantener un saldo sostenible en la cuenta corriente de la balanza de pagos y al mantenimiento de la estabilidad cambiaria, elemento importante para generar certidumbre en los agentes económicos.



De igual forma, un 31% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del año 2021, es decir, unos US$960 millones, se destinaron principalmente a la ampliación y remodelación de la infraestructura turística.

Turismo es segundo en generarión de trabajo

El gobernador del Banco Central indicó que las estimaciones preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) para el trimestre abril – junio 2022 arrojaron que el total de ocupados en la actividad económica de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 363,334 personas, nivel superior a los 337,386 ocupados netos de igual periodo del 2019. Enfatizó que en los últimos 12 meses (abril-junio 2022 vs. abril-junio 2021), el turismo ha sido la segunda actividad con mayor generación de trabajadores, con un aumento de 62,338 ocupados netos.