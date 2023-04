Email it

Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Cepal, el exministro Cristóbal Montoro y Andy Dauhajre lo analizan

La situación económica que atraviesa el mundo, el tema inflacionario, los efectos de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania fueron revisados ayer por tres prominentes economistas.



Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de España, y el dominicano Andy Dauhajre echaron una mirada amplia al contexto actual, incluido el regional.



Bárcena tiene claro que el mundo está complejo y turbulento, con tasas de inflación muy superiores a las metas y muy bajo crecimiento económico. De hecho, las cifras que maneja indican que la región apenas lograría un aumento en sus economías inferior al 1.6 %, lo que se suma al atraso que se acarrea “en lo que nos hemos propuesto como mundo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.



Resaltó que la renta pública y la privada presentan una vulnerabilidad cada día mayor y que el mundo crece mucho menos. El panorama que está planteando es uno que debe mover a las naciones a actuar con bastante urgencia.



“Está claro que vivimos en un escenario muy complicado debido al bajo crecimiento y la alta desigualdad”, dice de otro lado el exministro Montoro.



Expusieron en un panel titulado Elementos Esenciales para Mejorar el Modelo de Desarrollo de América Latina, junto a Dauhajre. Ese panel fue uno de varios que incluyó la celebración del 75 aniversario de vida del periódico dominicano elCaribe y de CDN canal 37.



Desde el punto de vista de la pasada funcionaria de la CEPAL, esos problemas coyunturales de inflación, bajo crecimiento y otras situaciones que se viven –por efecto de la pandemia- han evidenciado problemas estructurales, especialmente en América Latina y el Caribe, que se han acumulado por décadas.



Citó, por ejemplo, los elevados niveles de informalidad en las economías de la región, que conducen a grandes asimetrías. La diplomática mexicana (es embajadora de México en Chile), que concluyó su mandato como secretaria ejecutiva de la Cepal el 31 de marzo del año 2022, asegura que la población está enfrentando una situación muy incierta. Y se agrava por temas como el cambio climático, que impacta directamente en las personas, así como por mayores riesgos geopolíticos globales, como es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no termina de resolverse.



“Desde luego, estamos enfrentando cambios muy severos en las sociedades, con un mundo digital”, dijo Bárcena, una mujer que dejó la Cepal luego de casi 14 años de gestión marcados por la impronta de la igualdad y su incidencia clave en el proceso de desarrollo de los países y el progreso humano.



Había asumido como máxima representante del organismo regional el 1º de julio de 2008. Fue designada en ese cargo por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y fue la primera mujer en ejercerlo. “Europa está viviendo una crisis que está ucranizada. En toda Europa está el reflejo de lo que está pasando en ese país (…)”, expresó, refiriéndose a los malos momentos por los que atraviesa Ucrania, invadida por Rusia.



Mientras, Cristóbal Montoro, un economista español que ha sido ministro de Hacienda en dos ocasiones (la primera entre 2000 y 2004, con José María Aznar presidente del Gobierno Español, y la segunda entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy), planteó que “cualitativamente vivimos el peor escenario”.



“La renta no crece y lo que persiste es la desigualdad social, puesto que el fenómeno de la inflación, que es el más perverso de los impuestos, lo que hace es acentuar el desequilibrio social”, apuntó.



Desde su óptica, “no estamos en ese mundo de perverso escenario económico causado por los desequilibrios económicos, sino que estamos pagando unas consecuencias derivadas de una situación, que es la pandemia”.



“Y si eso se añade al escenario bélico causado por una invasión –de Rusia en Ucrania- hay que concluir que ha contribuido a presionar los costos alimentarios y ha entorpecido la recuperación económica en general.



“Estamos viviendo un estado que se ha desequilibrado fuertemente en todas partes”, expuso. Y sugirió que los sistemas tributarios hay que seguir mejorándolos gradualmente. Montoro conoce mucho de ese tipo de temas. Ha sido europarlamentario y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, así como presidente de la Comisión de Economía y Empresa en el Congreso de los Diputados en la XII Legislatura.



¿Diplomacia?



Andy Dauhajre, a quien Jaime Aristy Escuder, en su condición de moderador del panel definió como el mejor economista dominicano, indicó que le preocupa la pérdida de confianza en la diplomacia como mecanismo natural para solucionar los conflictos. “Por alguna razón el hemisferio occidental entiende que los espacios para la concertación y comunicación están rotos y no luce que haya ningún interés de reconstruirlos. Se entiende que el resultado de la guerra solamente puede ser un triunfador y uno que va a perder (…)”, sostuvo.

Cómo hacer una reforma tributaria…Una pregunta

Al exministro español de Hacienda se le preguntó cómo ejecutar una reforma tributaria en esta coyuntura, para mejorar la posición de las finanzas públicas y los ingresos, tocando las puertas de aquellos que más pueden contribuir.



Su respuesta fue esta: “Los tributos, los impuestos, son leyes aprobadas democráticamente. Son las contribuciones, la financiación de los servicios públicos, y en ese sentido funciona el reconocimiento de los contribuyentes, en cuanto a si el Estado está ejerciendo sus funciones eficazmente (…)”.



Cristóbal Montoro agregó: “Yo favorecería que sea evolutivo y además que se favorezca el crecimiento económico. Para eso, la confianza política es muy importante. Hay que favorecer las bases imponibles (…)”.