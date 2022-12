Juan Amell Llibre es el nuevo presidente de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas

Email it

Santo Domingo, D.N.- La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (ASIBENAS), escogió su junta directiva para el período 2022-2024, la cual está encabezada por Juan Roberto Amell Llibre, director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana, quien fue reelecto como presidente.

La directiva estará integrada además por Ana María Martinez, de Cervecería Nacional Dominicana, vicepresidente; Ana Mariel Rosario, de PepsiCo, como tesorera; y Marlen Gómez, de Coca-Cola Company, como secretaria. También la conforman los señores Fernando del Rio, de Bepensa Dominicana; Muhammad Abdullah, de Coca-Cola Company; y Fabian Suarez, de Cervecería Nacional Dominicana, como vocales.

En su juramentación como nuevo presidente, Amell reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones para contribuir a la educación de la ciudadanía, para que seamos consumidores empoderados, más informados y más enfocados en un estilo de vida equilibrados.

“En ASIBENAS tenemos la firme visión de seguir sensibilizando a la población sobre la importancia de la educación para hacer un consumo responsable, compartiendo hábitos que le permitan adoptar decisiones favorables y una mayor consciencia sostenible”, resaltó Amell.

Asimismo, la directora ejecutiva de ASIBENAS, Nicolle Valerio Issa, aseguró que el sector de bebidas no alcohólicas en la República Dominicana continuará colaborando con los distintos sectores de la sociedad, con miras a generar mayores beneficios como el crecimiento de la creación de empleos, el incremento de las exportaciones, el Producto Interno Bruto y el encadenamiento productivo.

Durante el 2020-2022, ASIBENAS logró impulsar importantes proyectos de ley entre los que se destaca la Ley de Residuos Sólidos, siendo promotores de la economía circular y del establecimiento de una ley adaptada a la realidad del país.

Además, contribuyó en forma decidida a la puesta en marcha de la iniciativa Nueva Vida para los Residuos (NUVI), con la que se promueve una visión de sostenibilidad que se tradujo en la mayor alianza del sector privado del país en materia de recolección, reciclaje y reutilización de residuos sólidos.

Asimismo, recientemente ASIBENAS firmó junto a otros gremios empresariales y actores del sector público la “Alianza por el Bienestar y Alimentación Consciente”, con la visión de promover el bienestar individual y colectivo.

Sobre ASIBENAS

La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (ASIBENAS) es la institución que aglutina y representa a las empresas fabricantes o comercializadoras de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatada s como refrescos, jugos, néctares, isotónicos o bebidas deportivas, aguas saborizadas, maltas, energizantes, tés y cafés listos para tomar, bebidas a base de lácteos y otros , con la misión de defender los intereses del sector , coordinando soluciones comunes para defender los derechos de todos sus asociados.

Actualmente forman parte de ASIBENAS, Cervecería Nacional Dominicana; el Sistema Coca-Cola, que lo integran la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador en el país, Bepensa Dominicana; PepsiCo; Induveca; Distribuidora Corripio; Cervecería Vegana; Industrias San Miguel; Grupo Mejía Arcalá; Agua Planeta Azul; y Consorcio Citrícola del Este.