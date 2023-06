Email it

La Junta Monetaria aprobó elevar en RD$25,000 millones la nueva Facilidad de Liquidez Rápida (FLR).

Lo hace como parte de su estrategia de estímulo monetario, con el objetivo de dinamizar la actividad económica en un entorno de bajas presiones inflacionarias. La información la ofreció ayer el Banco Central.

Los recursos serán desembolsados gradualmente por el Banco Central a una tasa de interés de 3% anual para que las entidades de intermediación financiera canalicen préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes-, a una tasa de interés no mayor de 9% anual.

El monto correspondiente a cada entidad será determinado según su participación en la cartera de créditos del sistema financiero, para ser desembolsados luego de agotada su disponibilidad de recursos liberados del encaje legal.

El emisor aclaró que queda disponible la totalidad de los recursos autorizados del encaje legal, que ascienden a RD$34,000 millones, para la colocación de préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y Mipymes a tasas de interés no superiores al 9% anual.



El desembolso de estos recursos se realiza desde el lunes 19 de junio de 2023, de forma gradual, en una proporción semanal que no exceda el 25% del monto correspondiente a cada entidad.



Por otro lado, el Banco Central informó que, al 16 de junio de 2023, se habían colocado RD$60,000 millones correspondientes a la Facilidad de Liquidez Rápida. Estos recursos fueron desembolsados por el Banco Central a una tasa de interés de 3% anual, con garantía de valores emitidos por el Banco Central o del Ministerio de Hacienda.



De ese monto, RD$30,000 millones fueron facilitados al citado 3% anual a las entidades de intermediación financiera para otorgar nuevos financiamientos a sectores productivos y hogares, a tasas de interés no superiores al 9% anual, y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes a este segmento de mercado.



Adicionalmente, se desembolsaron RD$30,000 millones para que dichas entidades pudieran contar con mayores niveles de liquidez, lo cual contribuiría a acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria y la reducción de las tasas de interés, mediante la colocación gradual de nuevos préstamos para la actividad productiva, en la medida en que son agotados los procesos de evaluación de deudores.

De los fondos destinados a los sectores productivos y hogares, el 62% fue canalizado por las entidades de intermediación financiera al comercio y Mipymes, seguido por el manufactura, con una participación de 16%, en tanto que hacia a construcción se destinó un 15% de dichos fondos; el 7% restante fue para agropecuaria, hogares y salud.

Bajas tasas de interés

La canalización de los recursos ha contribuido a la baja de las tasas de interés, lo que dinamizaría el consumo y la inversión en sectores con efecto multiplicador sobre la actividad económica y un desempeño favorable del mercado laboral.

Los modelos de pronósticos del BCRD indican que, en el marco de este programa de estímulo monetario, la inflación se mantendría dentro del rango meta de 4% ± 1% el resto del año, ante la ausencia de choques exógenos no previstos en el Programa Monetario.