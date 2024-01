El director General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, consideró como histórico el 2023 en materia de avances y recaudación en la entidad impositiva que tuvo grandes retos y desafíos.



Entre los logros, el funcionario citó el inicio de la aplicación de la Facturación Electrónica como el hito que marca la transformación tecnológica de la administración tributaria.



“La implementación de la Facturación Electrónica va a impactar hacia futuro la administración tributaria, no solamente en términos recaudatorios, sino también en términos de vanguardia y modernización”, explicó Valdez Veras.



Reveló que al día de hoy la DGII ha superado los 240 millones de facturas electrónicas recibidas, con 700 contribuyentes que facturan de esa forma, lo que es señal del gran apoyo de las asociaciones empresariales hacia la DGII en esta implementación.



El escenario



Al ser entrevistado por Marleny Hernández en el programa DGII 360, el funcionario recordó que este próximo 15 de enero vence el plazo para el primer grupo de Grandes Contribuyentes que deberán implementar la Facturación Electrónica en sus empresas que tienen hasta el 15 de mayo del 2024 para sumarse.



Otro avance tecnológico que resaltó Valdez Veras es la implementación de las herramientas ERP y HCM SuccessFactors de SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) para el manejo financiero y de recursos humanos de la institución.



“La DGII es la primera institución del sector público que tiene una ERP que automatiza los sistemas financieros y de recursos humanos”, sostuvo Luis Valdez Veras.



De igual manera, expresó que se continuará trabajando para fortalecer los módulos de la Oficina Virtual, la aplicación Móvil DGII y ampliación del Data Center para almacenar el gran volumen que se recibe de la Facturación Electrónica.



También, expresó que trabajan para que la institución pueda lograr las certificaciones de las normas ISO Antisoborno y de Cumplimiento, para lo cual esperan una auditoría en el primer trimestre de este año.



Valdez Veras aseguró que, además de estos logros tecnológicos, uno de los principales de su gestión ha sido acercar la administración tributaria al contribuyente, lo que ha permitido que la DGII se perciba como una institución facilitadora y no perseguidora. “La población que usa los servicios ha notado un cambio que ha conllevado muchos sacrificios”, indicó el funcionario.

La DGII recaudó el año pasado RD$766,289 MM

Valdez Veras informó que la DGII terminó el año 2023 con una recaudación de RD$766,288.8 millones y que para este 2024 tiene asignado en el Presupuesto General del Estado- un estimado de RD$820,000 millones.“Estos 820 mil millones de pesos representan un crecimiento de 7.5 por ciento con respecto al año 2023. Tenemos un gran reto por delante para cumplir con esta meta, lo cual estará atado al crecimiento económico” que tenga el país, subrayó.