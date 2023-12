Según Abel Fernández, director de Conacado, actualmente la RD exporta 80,000 toneladas de cacao orgánico, y Europa es su mayor receptor



En 35 años, los avances en la industria del cacao son visibles e innegables, como su posicionamiento en el mercado internacional atribuido a su sabor, aroma, genética y a la organización de su industria. “El foco del país, en cuanto al avance y posicionamiento del cacao, no lo podemos priorizar en el tema de producción de volúmenes, porque la importancia y la relevancia que ha ganado República Dominicana es por el perfil, sabor, aroma y calidad genética de sus plantaciones; también porque contamos con uno de los sectores de cacao mejor estructurados a nivel de organización y operación”, expresó Abel Fernández, director de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (Conacado), durante un encuentro con la prensa organizado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) en San Francisco de Macorís.



Lo que hace que el sector sea organizado es que existe una Comisión Nacional del Cacao, que es la rectora de las políticas, explicó. “Ahí también está la fortaleza del sector cacao de los últimos 35 años, además de la creación de Conacado”, manifestó.



De la región, Fernández aseguró que República Dominicana se posiciona en el cuarto lugar con la exportación de 80,000 toneladas de este producto, principalmente a Europa. “En los últimos años, nosotros exportamos alrededor de 80,000 toneladas de cacao, que si lo comparas con Costa de Marfil y Ghana, no es nada, porque esos países hacen dos tercios de la producción mundial. En Latinoamérica tienes a Ecuador, que exporta entre 350 mil y 400 mil toneladas; Brasil con 250,000 toneladas, sin embargo, su mercado interno es mucho más fuerte. También está Perú, que ha crecido bastante y está por encima de este país, con cerca de 100,000 toneladas de producción para exportar”, reveló Fernández.

Conacado, compuesto por alrededor de 9,000 pequeños productores, estructurados en siete regiones productoras del país, exporta su producción mayoritariamente hacia Europa; también está Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente (Jordania), Japón, China, México,entre otros, manifestó Fernández.

“La organización empuja y promueve muchos modelos para incrementar la productividad de los agricultores, porque este recibe sus ingresos en función del volumen de producto que produce”, resaltó.



Provincias mayores productoras de cacao en República Dominicana



En el país, según Fernández, existen 20 provincias productoras de cacao, y la provincia Duarte es la que tiene mayor concentración. En el Este, Hato Mayor y El Seibo son las de mayor demanda, pero se vieron afectadas por la tormenta Fiona. “Hay zonas más pequeñas de producción como Puerto Plata, Barahona, Montecristi y otras. Cada provincia está estructurada según el modelo y esquema del Ministerio de Agricultura”, señaló el experto.



Apuestas de mejoramiento de las cosechas y control de calidad



De acuerdo con Fernández, desde la institución trabajan con el afán permanente de agregar valor a la producción dominicana, bajo los estándares de sostenibilidad. “Esto quiere decir cumplimiento social y medioambiental, que garantizan el cumplimiento de la transparencia y de los derechos, como la protección infantil, igualdad de género y más”, reveló Fernández.



Otro de los avances que ha tenido el país es la presencia de una planta procesadora, considerada como una de las más grandes y modernas de la región.“Tiene una capacidad de 30,000 toneladas de granos de cacao para moler que es un equivalente aproximadamente a un tercio de la producción nacional”.



De este proceso, se obtiene desde el nib que es el grano tostado, descascarillado, roto, que luego se refina y se convierte en licor de cacao, que no tiene que ver con alcohol, porque es una masa de cacao.

“Este licor de cacao se puede enviar a un proceso de prensado, para obtener manteca de cacao que se utiliza en la industria para la producción del chocolate y productos cosméticos”, dijo.



Por otro lado, cuando prensas y sacas la manteca, queda lo que se conoce como “torta de cacao”, que cuando la refinamos es la tan conocida cocoa.



“Esas son algunas de las cosas que estamos haciendo dentro del grupo Conacado para agregar valor a la producción nacional y para aportar en el cumplimiento de sus objetivos. No es más que mejorar las condiciones y estándares de vida, mediante una calidad diferenciada de la cosecha y durante la industrialización de sus productos”, indicó.



Un gran reto; el cambio climático



Durante 15 años, el país ha venido sufriendo los efectos del cambio climático, expresó Fernández. Anteriormente, en términos de producción tenían que hacer calendarios para coordinar las entregas, según los meses y los volúmenes que podían entregar. “Era más fácil hacer los volúmenes y decir en qué meses íbamos a entregar, porque teníamos de manera exacta la producción. Comenzaba a mediados de marzo, subía en abril y tenía picos en mayo, mientras que descendía en junio”, explicó.



Pero, lamentablemente lo que se está viendo con el tema del cambio climático, ha ido revirtiendo todo eso. “La verdad es que estamos perdidos. Por ejemplo, este año estamos teniendo una cosecha de invierno que es muy mínima. Tradicionalmente, esa producción estaba dividida, entre 25 % y 30 % en el invierno, y 70 % y 75 % en la cosecha principal a partir de abril”. En la actualidad, según Fernández, ya no saben cómo calendarizar los esquemas. “Obviamente seguimos comprometidos con los volúmenes de exportación en los meses de mayo, porque sigue saliendo buen cacao en esa fecha, pero ya no se puede estimar de manera tan puntual”.



Fernández puntualizó que el cambio climático se va mostrando de manera gradual, lo que es notable con la aparición de tormentas y sequías cada vez más fuertes y duraderas.



Educar y organizar a los productores fue clave

Antes de los 90, de acuerdo con lo expresado por Abel Fernández, el cacao era reconocido con una calidad pobre, sin ningún atributo ni condición especial y sin fermentar. “Era el único país donde no existía la cultura de fermentar el cacao y hacer un manejo por cosecha. Por eso estaba con un pago con diferencial negativo en bolsa, por debajo del precio establecido debido a una penalidad”, dijo. Sin embargo, eso comenzó a cambiar entre 1985 y 1990 con la creación de Conacado, cuyo objetivo era brindar herramientas y entrenar a los productores sobre la necesidad de mejorar la calidad de este cacao, dándole el correcto manejo por cosecha.