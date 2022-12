Email it

En los últimos 14 años, tras la firma del acuerdo de asociación económica suscrito entre los Estados del Cariforo y la Unión Europea, la República Dominicana logró diversificar y mejorar las exportaciones a Europa, situación que se observa en la canasta de productos y servicios que presenta el país, afirma Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.



Sostiene que República Dominicana exporta a los países de Europa el mejor capital humano que tiene, sobre todo a través de las tecnologías. “Se exportan servicios en turismo, tecnológicos, de salud y educativos. Pues, el balance en estos 14 años es positivo”, añade, al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN.



Sin embargo, sugiere que lo más importante es fijarse en los próximos 14 años, debido a que la situación internacional actual es muy diferente a la que había en 2008. “Estamos en 2022, en un contexto de gran polarización geopolítica, con la rivalidad entre Estados Unidos y China con la tecnología como centro de esta rivalidad”, expone. Al mismo tiempo, señala que muchos países no quieren verse en la obligatoriedad de tener que elegir entre uno u otro.



En medio de este contexto de conflicto entre las grandes potencias del mundo, destaca la relevancia de la alianza estratégica entre Europa y los países de mérica Latina y el Caribe. “Esta alianza estratégica tiene un nuevo significado: un partenariado (alianza entre organizaciones ideológicamente afines con una visión compartida del desarrollo), dos regiones amigas que saben que tienen que trabajar juntas para navegar en las aguas muy turbulentas del siglo en el que nos ha tocado vivir”, manifiesta.



Empresas RD compiten en Europa



Al preguntársele su opinión sobre la creencia de que a República Dominicana le falta una cultura exportadora, la también exdirectora ejecutiva del Centro del Comercio Internacional y subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas, responde que acaba de ver siete empresas muy competidoras en los mercados europeos que exportan bienes y servicios como películas de cine, cacao, banano orgánico, así como servicios del agua y saneamiento.



“Y no son las únicas empresas exitosas en este país y cada vez más hay empresas competidoras como estas. Han sido 14 años de muy buenas noticias desde el punto de vista de la competitividad empresarial.



Pero no nos quedemos ahí, la competitividad es un juego constante donde hay que acompañar a las empresas en su internacionalización”, añade.



En ese sentido, recomienda que se usen las empresas exportadoras que fueron premiadas este año por haber aprovechado los beneficios del Acuerdo de Asociación Económica suscrito entre los países del Cariforo y la Unión Europea, para que otras entidades financieras se animen a ingresar al mercado europeo.



¿Quién es Arancha González Laya?



Arancha González Laya es la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales deParís (Sciences Po). Tiene un amplio conocimiento de las relaciones internacionales, el comercio y la economía; junto con una gran experiencia en instituciones europeas y organizaciones multilaterales. Fue ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (2020-julio 2021). De igual forma, ocupó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores.

Es momento de alianzas estratégicas entre países

La también jurista y política española plantea que es el momento de las alianzas estratégicas, para crear espacios de cooperación internacional, en respuesta a la pregunta de cómo los cambios geopolíticos pudieran afectar a los países de cara al futuro. “Este país que está en el frente de la lucha contra el cambio climático sabe muy bien que la respuesta no puede venir de una fractura política entre China y Estados Unidos. Se necesita un espacio donde estos dos países que son grandes emisores de CO2 se sienten junto a los países de la Unión Europea, el Caribe, América Latina, África y muchos otros, para reducir emisiones y ayudar a los países que más sufren los daños”, argumenta.



Reiteró que es el momento de crear espacios de cooperación internacional, donde los países de Europa, del Caribe y América Latina tienen mucho que trabajar a partir del 2023 en dos momentos claves: la Cumbre Iberoamericana de marzo y la Cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Manifiesta que son dos momentos para reflexionar cómo estas dos regiones pueden crear espacios de cooperación internacional, tratar el cambio climático, la estabilidad financiera internacional, la lucha contra la pandemia y las desigualdades.