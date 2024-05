La tasa de interés de los préstamos otorgados por el sistema financiero mostró una disminución mensual de 0.81 puntos porcentuales (p.p.), al descender de 15.41 % en marzo a 14.61 % en abril.



En contraste, la tasa de interés pasiva se incrementó ligeramente en 0.08 p.p., alcanzando el 9.35 % en abril desde el 9.27 % registrado en marzo.



Aunque estas tasas se mantienen por debajo de los valores de mayo de 2023, se observa una tendencia creciente hacia esos niveles, de acuerdo con datos contenidos en el “Informe de Situación Macroeconómica y Seguimiento de Coyuntura”, del Ministerio de Economía.



La tasa de interés para préstamos, también conocida como tasa activa, es el porcentaje que los bancos cobran a los clientes por el dinero prestado. Por otro lado, la tasa pasiva es el interés que los bancos pagan a los depositantes por mantener su dinero en cuentas de ahorro o depósitos a plazo.



Además, estos cambios en abril contribuyeron a una reducción del margen de intermediación en 0.22 p.p., al situarse en 5.26%. En el mismo mes, se registraron reducciones mensuales en la mayoría de los tipos de interés de mercado.



La tasa de préstamos de consumo y/o personales experimentó la mayor reducción, disminuyendo 0.51 p.p. de marzo a abril, pasando de 20.13 % a 19.63 %. A esta le siguió la tasa de préstamos comerciales con una reducción de 0.40 p.p., mientras que la tasa sobre los préstamos hipotecarios aumentó en 0.51 p.p. En términos interanuales, todos los tipos de interés de mercado registraron reducciones en abril. En cuanto a la cartera de préstamos al sector privado, esta totalizó RD$2,101.2 millones en abril, con una expansión interanual de 21.0 % y un crecimiento mensual de 0.6 %, cifras inferiores a los meses anteriores.



Aunque el crédito a los sectores productivos mantuvo un crecimiento sólido, con un aumento interanual del 23.5 %, los préstamos hipotecarios y de consumo evidenciaron una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento interanual.



Por otro lado, las transacciones con instrumentos de pago mostraron una variación de 2.4 % interanual en marzo de 2024, con una notoria caída del 4.5 % y 2.6 % en las transacciones mediante cajeros automáticos y puntos de venta, respectivamente.



Sin embargo, las transacciones por internet han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, duplicándose con respecto a marzo de 2021 y representando el 13.7 % del total en marzo de 2024.

El informe de Situación Macroeconímica abarca otros temas. En el ámbito externo, indica que durante el primer trimestre de 2024, los ingresos de divisas aumentaron en US$ 481.5 millones, un 4.5 % más que en el mismo período de 2023, impulsados por el incremento en el flujo de ingresos por turismo, las remesas y la inversión extranjera directa. Asimismo, las exportaciones exhibieron una recuperación notable en abril, con un incremento interanual del 22.0 %, mientras que las importaciones mostraron un aumento del 6.5 % interanual en el mismo mes.



La balanza comercial acumuló un déficit de US$ 5,490.7 millones en el periodo enero-abril de 2024, representando una mejora del 2.3 % respecto al mismo período de 2023, atribuido principalmente al repunte de las exportaciones durante el cuarto mes del año.



Tipo de cambio



Los datos del informe del Ministerio de Economía indican que en cuanto al tipo de cambio, el peso dominicano frente al dólar estadounidense experimentó una depreciación acelerada del 7.7 % interanual, al cotizarse en RD$ 59.16 por dólar en abril.



En el ámbito de las exportaciones, se observó un aumento del 22.0 % interanual en el valor FOB durante el mes de abril, superando los US$ 1,155.7 millones.



Este incremento se debió en gran parte al desempeño positivo de las exportaciones de zonas francas, que aumentaron un 29.1 % interanual. Además, las exportaciones nacionales también mostraron un crecimiento del 10.7 % interanual en el mismo mes. En términos acumulados, las exportaciones aumentaron un 1.1 % respecto al periodo enero-abril de 2023.



Por otro lado, las importaciones registraron un repunte en abril, con un aumento del 6.5 % interanual.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento de las importaciones no petroleras, que aumentaron un 3.7 % interanual, mientras que las importaciones petroleras aumentaron en un 2.8 %.



Importaciones, hoteles, el PIB y tema de inflación

En términos acumulados, las importaciones disminuyeron un 1.1 % en el periodo enero-abril de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.



En el periodo enero-abril del 2024, la balanza comercial acumuló un déficit de US$ 5,490.7 millones, representando una mejora del 2.3 % respecto al déficit registrado en el mismo periodo de 2023. Este resultado se explica en gran parte por el notable repunte de las exportaciones durante el cuarto mes del año. El informe, que es elaborado por la Dirección de Análisis Macroeconómico (DAM) del Viceministerio de Análisis Económico y Social (VAES), puntualiza que la demanda agregada continúa respondiendo de manera positiva al mecanismo de transmisión de la política monetaria y el mayor nivel de gasto público registrado a partir del segundo semestre de 2023.



Asimismo, sostiene que ha incidido el comportamiento positivo de la actividad de hoteles, bares y restaurantes, con una variación de 11.0%, debido al incremento de 12.4% en la llegada de pasajeros no residentes al país. Resalta que para 2024, se prevé un crecimiento real del PIB de 5.0%. Destaca que la inflación interanual sigue cediendo y se ubicó en 3.03 % en abril.