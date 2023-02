Email it

Manchego, el queso español más comercializado dentro y fuera de su país, está en dificultades. Los problemas son atribuidos a la presencia de la viruela ovina.



Los reportes de prensa y de instituciones oficiales en la nación europea dan cuenta de que es una epidemia que ha ido afectando de lleno a explotaciones de ganadería ovina de una de las zonas más emblemáticas para la raza de oveja manchega, como son las de municipios de San Clemente, La Alberca de Záncara, en la provincia de Cuenca.



El periódico ABC España, en un artículo de la autoría de Mariano Cebrián explica que la viruela ovina es una enfermedad que pocos recordaban en España, puesto que el país estaba libre de la misma desde 1968.



La enfermedad ha inmovilizado ya 3.5 millones de ovejas y cabras y obliga a sacrificar a 50,000 animales en Castilla-La Mancha, donde ya hay escasez de leche para producir queso.



Se ha estimado que se van a perder entre 3 y 5 millones de litros de producción de leche de oveja de raza manchega, lo que se suma a un déficit de entre 10 y 12 millones de litros para su producción.



En la nación española hay un millón de ganaderías y la industria ganadera y cárnica genera cerca de 50,000 millones de euros al año y más de 700,000 empleos. Se teme que con un panorama como el existente, estén en peligro productos muy representativos de la gastronomía española como el queso manchego o el jamón ibérico.



De acuerdo con un reporte del portal Antena3.com, la Junta de Castilla-La Mancha ha ordenado la puesta en cuarentena de todas las explotaciones con ganado ovino o caprino de Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real por el avance de la viruela ovina.



Se excluye Guadalajara porque hay poco ganado. La medida afecta a 6,000 explotaciones ganaderas y a una cabaña de tres millones y medio de ovejas y corderos. La enfermedad ha obligado ya a sacrificar a casi 40,000 animales, según la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.



La Viruela Ovina y Caprina es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus ADN, perteneciente al género Capripoxvirus dentro de la familia Poxviridae. Esta produce un cuadro clínico en ganado ovino y caprino caracterizado por la aparición de fiebre, nódulos y pápulas generalizadas, raramente vesículas, lesiones internas particularmente en pulmones y, al final, la muerte.



Cuando se detecta un positivo, eso supone un vaciado sanitario. Se recomienda matar y desinfectar a todos los animales de la explotación. Queso manchego es uno de los productos estrella de la gastronomía española.



“Los expertos han indicado que lo más normal es que este tipo de virus llegue a un país mediante el transporte de un animal vivo infectado, pero en este caso, si ha sido así, habría sido un movimiento ilegal. El problema es que, aunque menos probable, el contagio puede producirse por otras vías, por ejemplo, a través de la entrada de materiales contaminados o por compartir sistemas de transporte”, agrega el artículo.



Según el diario ABC, la Denominación de Origen (DO) Queso Manchego cerró el año 2022 con un crecimiento gradual de en torno a un 2 o 3 % y con 88 millones de litros de leche de oveja, lo que se traduce en 18 millones de kilogramos de queso manchego y con un valor de mercado de más de 220 millones de euros.



Los expertos en el tema han asegurado que la viruela ovina –que ataca a ovejas y cabras- no entraña ningún peligro para el consumo humano, es decir, no hay riesgo de zoonosis al comer cordero o queso manchego, pero conlleva una alta mortalidad entre los animales afectados por el virus.