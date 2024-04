El FMI calcula alcanzará 5.4%, el BM pronostica que será del 5.1% y la Cepal estima un crecimiento del 4.1 por ciento

Si se parte de proyecciones positivas, República Dominicana se destaca en el escenario económico regional, según los últimos informes de organismos internacionales.



Durante las reuniones de primavera en Washington, esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento para el país caribeño, ubicándola en un 5.4% para el año 2024. Esta cifra supera significativamente la proyección global del 3.2%, y destaca la fortaleza económica de República Dominicana en América Latina. El Banco Mundial (BM), en su reciente informe “Perspectivas Económicas, América Latina y el Caribe”, confirma este ascenso al posicionar a República Dominicana como líder indiscutible en crecimiento económico regional. Espera que el país registre un crecimiento del 5.1% en el año en curso, ubicándolo en el segundo lugar de la región, solo detrás de Guyana, que tiene el empuje de la producción de petróleo.



Esta posición privilegiada de la nación dominicana -en el caso de lo que ha publicado el BM- se logra incluso superando a economías como Argentina, que tiene una proyección negativa del -2.8%, Brasil con 1.7%, y México con 2.3%.



Este éxito económico no es fruto del azar, sino el resultado de políticas económicas sólidas y una estrategia proactiva en la atracción de inversiones extranjeras directas (IED), según han coincidido las instituciones en el abordaje del tema. A lo largo de la última década, República Dominicana ha diversificado su base económica, aprovechando sectores como el turismo y las energías renovables para impulsar su desarrollo.



Organismo regional, su mirada



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del 4.1% en el PIB dominicano para el año 2024 (según un informe de diciembre de 2023). Esta tendencia positiva se atribuye a medidas como la flexibilización de la política monetaria y un aumento en el gasto público. Sin embargo, se anticipó para entonces un ligero aumento en el déficit fiscal debido a la ausencia de ingresos extraordinarios. A pesar de estos desafíos, se espera estabilidad en los términos de intercambio, lo que contribuirá a mantener un equilibrio en la cuenta corriente.



En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- no se han conocido proyecciones recientes, más bien lo que ha realizado es el informe macroeconómico, dado a conocer hace unas semanas, pero es más más general, para región completa.



Ese informe se titula “¿Listos para despegar? Aprovechar la estabilidad macroeconómica para el crecimiento”, y ofrece una visión más amplia de la región.



Aunque no se centra exclusivamente en República Dominicana, subraya la necesidad urgente de mejorar la productividad en toda América Latina y el Caribe. “El crecimiento económico promedio del 2 por ciento en la región no es suficiente para satisfacer las demandas de una población que crece. Para cerrar esta brecha se requieren reformas integrales que impulsen el crecimiento de la productividad y el capital humano, así como un entorno propicio para las inversiones privadas a largo plazo”, plantea el BID.



Desafíos globales



En el estudio, coordinado por Arturo J. Galindo y Alejandro Izquierdo, el BID destaca las oportunidades que presenta la región para abordar desafíos globales como el cambio climático y la transición hacia una energía más limpia.



Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, América Latina y el Caribe deben centrarse en reformas que fortalezcan los mercados financieros, impulsen mercados laborales más formales y competitivos, y mejoren la protección de los derechos de propiedad.



Estas medidas, junto con la estabilidad macroeconómica de República Dominicana, allanan el camino para un crecimiento sostenido y significativo en toda la región.



En el contexto regional, República Dominicana se destaca no solo por su sólido crecimiento económico, sino también por su capacidad para atraer inversiones extranjeras directas (IED). Durante la última década, el país ha implementado políticas favorables a la inversión y ha promovido varios proyectos innovadores y sostenibles en sectores clave como turístico.



En el sector turístico, República Dominicana ha mantenido su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe. Con playas de arena blanca, una rica cultura y una infraestructura turística bien desarrollada, el país ha sido capaz de atraer a millones de visitantes cada año (10 millones en 2023, de acuerdo con reportes oficiales). Además, el gobierno dominicano ha realizado inversiones significativas en la mejora de la infraestructura turística y la promoción internacional, lo que ha contribuido al crecimiento sostenido del sector.



Además de su crecimiento económico, República Dominicana ha logrado avances significativos en términos de desarrollo humano. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país ha mejorado en varios indicadores clave, incluyendo la esperanza de vida, la educación y el acceso a servicios básicos.



Este país mantiene un nivel de desarrollo humano alto, ubicándose en la posición 82 de 193 países establece el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2023/24 del Programa del PNUD.

Fortalecimiento de los lazos con otros países

El informe presentado por el PNDUD, titulado “Rompiendo el Estancamiento: Reimaginando la cooperación en un mundo polarizado”, indica que el valor del IDH, en República Dominicana, se contrajo por primera vez en 2 años consecutivos por los efectos de la pandemia, sin embargo, en 2022 muestra un comportamiento de retorno a los niveles previos al choque por covid y registra un valor similar al año 2019.



En el ámbito internacional, República Dominicana ha buscado fortalecer sus lazos con otros países y organismos internacionales a través de una diplomacia activa y pragmática.



El país ha participado activamente en foros regionales y globales, defendiendo sus intereses y promoviendo la cooperación en áreas como el comercio, el turismo y la lucha contra el cambio climático. Esta proyección internacional contribuye a reforzar la imagen de República Dominicana como un socio confiable y un actor relevante en el escenario mundial. Desde 1990, año en que se inició el primer informe, el país ha mostrado un progreso constante.