El analista económico Henri Hebrard consideró que los subsidios otorgados por el Gobierno en el actual contexto de crisis mundial no han sido un gasto, sino una inversión en la paz social.



“No hay dudas… esta decisión de congelar los combustibles no fue un gasto, considero que fue una inversión en paz social”, apuntó Hebrard al mencionar las subvenciones que también fueron contempladas para otros renglones.



Invitó a imaginarse qué hubiese sucedido si el precio de la gasolina hubiese subido a RD$350 el galón, a 180 pesos el GLP, sumado a la caída que hubiese tenido la economía.



“Gracias al subsidio la economía no se cayó”, resaltó el analista en economía, al explicar en el programa de televisión que gracias a esto hubo recaudaciones adicionales de 10 mil millones de pesos por encima del presupuesto, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección de Impuestos Internos (DGII), en los primeros ocho meses del año, porque hubo consumo.