El comercio minorista prima en la plaza comercial pese a su propósito original de ser una gran central de abastos mayorista de productos agropecuarios

Pese a ser concebido como una gran central de abastos mayorista de productos agropecuarios, el comercio minorista se ha consolidado en el Merca Santo Domingo, uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos del Estado dominicano para el desarrollo y modernización de la producción agropecuaria nacional.



Las ventas al detalle de frutas, vegetales, tubérculos, granos, carnes y otros productos que se han dispuesto en dos de las seis naves en las que operan los comerciantes de la gran plaza comercial, ubicada a la altura del kilómetro 22 de la autopista Duarte, han dado apertura a un nuevo concepto de dualidad entre el mercado al por mayor y al detalle en el establecimiento.



Para el presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes del Merca Santo Domingo, Rafael Díaz, más que alejar al Merca Santo Domingo de su propósito original de ser un núcleo de distribución de productos agropecuarios para los mercados del Gran Santo Domingo, la presencia de las ventas de menores cantidades que afloran en el lugar representan facilidades para los vendedores y clientes de menor consumo.



“No es un secreto para nadie que donde quiera que haya un mercado al por mayor siempre va a haber detalle porque no hay mercado sin detalle, porque hay que darles servicio a restaurantes pequeños, amas de casa, colmados y la mayoría de esas personas, que no pueden comprar de a mil y cinco mil libras, compran las cien libras, las veinticinco piñas, los doscientos plátanos”, precisó el representante de los comerciantes y productores.



De su lado, el gerente de Mercado, Tony Morillo, destacó el sustento que significan la cantidad de ventas minoritarias de los alimentos que se comercializan desde el lugar para las familias, colmados, mini market, restaurantes y otros pequeños comercios. No obstante, reconoció que se requiere fortalecer las ofertas mayoristas en los locales comerciales.



“El detalle aquí es una realidad y una costumbre y no podemos afectar ese colectivo que es de donde se sustentan ellos y a sus familias. Nosotros mejor debemos apoyar la actividad que realizan, aunque sin dejar de lado el fortalecimiento la parte mayorista”, dijo.



Organización e higiene



Además del comercio mayorista, la organización y la higiene son elementos que priman entre los diferentes espacios establecidos para la venta de sus productos alimenticios en el Merca Santo Domingo.



Ante las decenas de personas que diariamente recorren los pasillos de las naves en busca de productos agrícolas a bajo costo, al por mayor y al detalle, los comerciantes y personal administrativo se motivan a mantener en condiciones adecuadas de la organización e higiene en los módulos en los que se exhiben los alimentos. Según datos, el Merca Santo Domingo recibe aproximadamente 50 mil personas semanalmente.



El administrador general del Merca Santo Domingo, Sócrates Díaz, explicó que las labores de salubridad y orden se realizan de manera constante en las instalaciones para garantizar la conformidad de los consumidores. “Donde se venden productos agrícolas, la putrefacción de frutas y vegetales es continua es decir que esto es el día a día, no podemos durar ni una hora sin estar pendientes de la higiene. Es una labor constante”, dijo.



Detalló que en la actualidad el Merca Santo Domingo tiene una capacidad de operación de un 75% de la ocupación de espacios físicos, con aproximadamente unos 1,080 propietarios 1,700 operarios, según detalló el administrador general Sócrates Díaz.



Enfatizó que, aún con la combinación de las ventas al por mayor y al detalle ha funcionado de forma amena, aún se tiene como objetivo retomar la idea inicial de convertir el Merca Santo Domingo en un centro de acopio donde se reciban los productos agrícolas del campo para posteriormente suplir a los mercados.

Traslado de vendedores mayoristas

El administrador general del Merca Santo Domingo, Sócrates Díaz, señaló entre las trabas para operar en su totalidad está la falta de disposición de comerciantes mayoristas del mercado de la Avenida Duarte, para operar desde el lugar. “Los comerciantes mayoristas de la Duarte tienen un compromiso de instalarse en el Merca. Hemos hecho ya varias reuniones invitándolos a que vengan a establecerse aquí. Ellos tienen su reclamo (…) Estamos buscando un equilibrio, ya está haciendo el censo para el inventario de todos los mercaderes y se está haciendo inclusive los planos y el presupuesto para cumplir con ese propósito y que la parte mayorista se establezcan en el Merca”, indicó.

Reacciones

Donde quiera que haya un mercado al por mayor siempre habrá al detalle”

Rafael Díaz

Pte. Asociación de Comerciantes y productores del Merca Santo domingo El detalle es una realidad al cien por cien. Aquí están llegando más de 50 mil personas a la semana”

Sócrates Díaz

Adm, general del Merca Santo Domingo

86 locales

Es el total de espacios cerrados a la espera de ser ocupados por comerciantes mayoristas de la Avenida Duarte.