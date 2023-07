Email it

El Ministerio de Hacienda, a través de su titular Jochi Vicente, informó que el “stock” de deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) ha experimentado una disminución significativa en los últimos años.



Según lo expresado por el ministro, a través de su cuenta de Twitter @jochivicente, en agosto de 2020, el Gobierno recibió un balance de deuda equivalente al 49.7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que a junio de 2023, ha logrado reducirlo a un 44.8% del PIB.



Este logro refleja una tendencia positiva en la gestión fiscal del país, porque en los últimos dos años, la República Dominicana se ha posicionado como el cuarto país que más ha reducido su deuda en relación con el tamaño de su economía. Estos avances han sido reconocidos incluso en el informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a junio de 2023.



El informe del FMI ha resaltado que la deuda pública se encuentra en una trayectoria descendente, impulsada por la fuerte recuperación económica que ha experimentado el país y por una consolidación fiscal anticipada en el año 2021.



Estos resultados son indicativos de una política económica sólida y responsable por parte del gobierno dominicano. La reducción del stock de deuda del SPNF es un reflejo del compromiso de las autoridades por mantener una gestión fiscal eficiente y sostenible, en beneficio del desarrollo económico y social del país, se ha explicado.



El ministro Jochi Vicente ha manifestado su satisfacción por estos avances y ha destacado el trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y otras instituciones para lograr estos resultados positivos. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de continuar implementando medidas que impulsen la estabilidad económica y fortalezcan la posición financiera del país.



La reducción de la deuda como porcentaje del PIB no solo tiene un impacto positivo en la confianza de los mercados financieros, sino que también libera recursos para ser destinados a otras áreas prioritarias, como la inversión en infraestructuras, educación, salud y programas sociales. Esto contribuye al crecimiento económico sostenible y al bienestar de la población dominicana.



El funcionario ha destacado que la reducción del stock de deuda del Sector Público No Financiero es resultado de una serie de medidas implementadas por el gobierno, que incluyen una eficiente gestión de ingresos y gastos, así como una mejora en la recaudación fiscal y en la administración de los recursos.



La disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB es un indicador positivo para la economía dominicana, ya que permite fortalecer la posición financiera del país y mejorar su capacidad para afrontar los desafíos económicos y sociales.

El Fondo lo ve como un factor muy determinante

El informe del Fondo Monetario Internacional destaca la recuperación económica que ha experimentado la República Dominicana, lo cual ha sido un factor determinante en la reducción de la deuda pública.



Esa recuperación a la que se refiere el organismo multilateral se ha visto impulsada por diversos factores, como el crecimiento de la inversión extranjera, el turismo, la construcción y otros sectores productivos.