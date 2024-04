El Ministerio de Trabajo junto al Grupo SANUT realizaron una jornada de empleo en el sector de La Victoria en Santo Domingo Norte con el objetivo de captar colaboradores para más 30 vacantes disponibles que tiene la empresa agropecuaria.



Más de 100 personas se dieron cita en la parroquia San Antonio de Padua del sector ya mencionado en busca de ser parte de la familia Sanut. Esta jornada de captación de personal se caracterizó por la gran cantidad de mujeres que se dieron cita en el lugar.



El Ministerio de Trabajo en su ardua labor de llevar esperanza a las familias a través de un empleo digno ayudó aproximadamente a 5 mil personas durante el año 2023 a colocarse en diferentes empresas por medio de las jornadas y ferias de trabajo que realiza en todo país.



Entre las actividades que realiza la institución del Estado la inclusión es una de las tareas principales que se toman en cuenta, ya que no importa el rango de edad de una persona, todo dominicano puede ir y optar por una de las vacantes.



Tal es el caso de la señora Magali Puello Solano, quien tiene 57 años y se dio cita en la jornada de empleo para optar por un puesto de conserjería en una de las empresas del Grupo Sanut.



Puello Solano entiende que tiene vasta experiencia como conserje ya que duró 18 años en trabajando en esta área en el Ministerio de Educación, además de que estuvo laborando por un año en el Hospital Félix María Goico, y nueve meses en el Ayuntamiento y en la fábrica de Ron Barceló.



El objetivo de realizar la jornada de empleo en la parte norte del país es para captar personal para una granja que tienen en esta localidad además de buscar personas que estén en la disposición de trasladarse a otras de las empresas que tienen distribuida en el país, afirmó Norelyn Batista, coordinadora de recursos humano del Grupo Sanut.



Junto a ella se encontraba la coordinadora de reclutamiento y selección, Nataly Peral quien dijo que la mayoría de la personas que había entrevistado solo eran bachilleres no habían terminado sus estudios secundarios.



Las licenciadas Batista y Peralta resaltaron que entre las personas que se acercaron a ellas en busca de empleo algunos que sí han terminado sus estudios no han tenido la oportunidad de ejercer lo que estudiaron.



Sobre SANUT



Es una empresa que desde 1987 apoya el desarrollo agropecuario de República Dominicana, distribuyendo a nivel nacional productos de nutrición y salud animal, que tiene variedad de empresas en todo el país, las cuales van desde granjas de gallinas, res, cerdo, supermercados y un sin número de productos para la alimentación animal.



Con más de 30 años de experiencia en el mercado dominicano Sanut es suplidora de materia prima, productos veterinarios y fertilizantes a la comunidad de los agronegocios.



Es necesario resaltar que esta empresa cuenta con una planta de procesamiento totalmente automatizada y certificada en ISO 9001. Su precisión, estandarización y automatización la hacen única en la República Dominicana y la región.



La matriz de ingredientes y sus procesos de calidad garantizan la eficacia de las premezclas de vitaminas y minerales que salen de su proceso, para brindarte productos seguros y confiables para la alimentación de los animales. Esta planta es movida con viomasa.

Cada cuánto tiempo se realizan ferias de trabajo

El Ministerio de Trabajo está realizando cada tres jornadas semanales en todo el país. La mayor parte de las veces son ferias por día en distintos lugares del territorio nacional.



Durante los primeros tres meses del presente año han colocado a 1,500 personas, debido a que las vacantes de las empresas privadas han aumentado de enero a marzo. La diferencia entre feria y jornada de trabajo es que en estas últimas solo participan una empresa.