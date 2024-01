Luego de tres años consecutivos de movilizar el feriado del Día de los Reyes Magos en este 2024 se celebrará el 06

La imaginación es una facultad que durante la niñez brilla en todo su esplendor, especialmente cuando un infante tiene la oportunidad de interactuar con un juguete.



Ante esta realidad el Día de los Reyes Magos es un momento soñado por todos los niños, al imaginar que encontrarán ese regalo deseado.



Tras varios años de movilizar en la República Dominicana el feriado de los Reyes Magos es necesario resaltar que este año fue dejado en su justo día.



El feriado del Día de los Santos Reyes desde el 2020 no se había celebrado el 06 de enero, en el 2021 fue trasladado para el 04 del primer mes del año, en cambio en el 2022 lo movilizaron para el 10 y por último en el 2023 fue movido para dos días antes de su fecha tradicional.



Luego de tres años consecutivos de movilización del feriado del Día de Reyes Magos, hecho que les dio la oportunidad a los vendedores de juguetes de tener más tiempo para vender, en este 2024 los días de ventas para este tipo de comerciantes fueron acortados.



Luego de un recorrido por algunos lugares donde las ventas de juguetes se dinamizan durante los primeros días del año, tantos vendedores como compradores coincidieron que la movilización de este día feriado afecta la tradición.



Explicaron que el mover este feriado perjudica la tradición de que los padres les coloquen los jugos a los niños porque muchos lo dejan de hacer ese día y lo hacen el día que el calendario dice que se celebra.



Sin embargo, estos cambios no han sido una limitante para que cientos de personas salgan a las calles a comprar juguetes para llenar de sonrisas los rostros de los más chiquitines de la casa al recibir ese regalo tan anhelado.



Tal es el caso de la señora Gloria María Reyes, que es la bisabuela de tres niños de siete, tres y cinco meses y desde que tuvo sus hijos cada 05 de enero compra los juguetes de los más pequeños de su familia.



La señora Reyes, de 69 años, llena de ilusión se trasladó a la avenida San Vicente de Paul donde en las afueras del Mundo de Juguete decenas de personas cada año venden juegos.



De igual manera dijo: “Sí, afecta a la tradición que se movilicen este día, por eso yo siempre los compro el día cinco sin importar para qué fecha lo mueva el Gobierno”.



Asimismo, el presidente de los vendedores de juguetes de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, Roberto Santana dijo que a los comerciantes no les conviene que se movilicen el feriado del Día de Reyes.

Itzayana y Sabiel Archivol juegan en la marquesina de su casa.

Añadió: “No nos conviene que movilicen el feriado del Día de Reyes, porque aunque tengamos menos días para trabajar las ventas son más seguras y los trasnoches son menos que pasamos amaneciendo aquí vendiendo son menos”.



No obstante, la comerciante Mary Ramírez, quien desde hace más de 10 años, cada 02 de enero ocupa un espacio debajo del elevado de la avenida Máximo Gómez a la altura de calle Nicolás de Ovando para vender juegos que van desde interactivos hasta deportivos, afirmó que no afecta.



“A nosotros lo que nos afecta es que no movilicen el feriado porque tenemos menos tiempo para trabajar”, aseguró la comerciante.



Añadió que los años después de la pandemia han sido los más lucrativos en una década que tiene como vendedora de juguetes.



En este sentido puso como ejemplo el año pasado al decir que en realizaron un inversión de aproximadamente de 200 mil pesos en mercancía y lograron vender alrededor de 300 mil en una semana.



Padres se deleitan viendo sus hijos jugar



La infancia, con sus días de diversión e ilusión, es una etapa de la vida que muchos recuerdan con cariño y nostalgia, motivo por el cual muchos padres durante la celebración del Día de los Reyes se deleitan viendo a sus hijos jugar.



Muchos de ellos se emocionan al recordar su esa etapa tan hermosa de sus vidas, tal es el caso de la señora Carolina Archivol, madre de tres hijos, quien se veía fascinada al ver a su hija Itzayana de un año y medio jugar en la marquesina de su casa.



La señora Archivol asegura que a ella le gusta mucho esta época del año porque le gustan mucho los juguetes, a tal grado que le compró una muñeca a su hija adolecente, porque el juguete le recuerdó a su hermana.

Por qué el 06 de enero se celebra el Día de los Reyes

Tradicionalmente en el mundo se celebra cada 6 de enero el Día de los Reyes para conmemorar la fecha en que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a Belén desde Oriente para ofrecer regalos al hijo de Dios recién nacido.



Lo hicieron para dar la bienvenida y conocer al recién nacido, el niño Jesús. Además, llevaron regalos para conocer al niño como ‘Rey de Reyes’ y dejaron en el portal oro, incienso y mirra. Tres objetos con un gran valor en el “mundo antiguo”.



La biblia cuenta que unos ‘magos’ fueron guiados desde oriente hasta un establo en Belén por una estrella, con motivo de adorar al rey de los judíos, Jesús, que acababa de nacer.

Vendedores y compradores