El Gobierno tiene para el año en curso una expectativa de presión tributaria muy conservadora, que proyecta un nivel inferior en casi dos puntos porcentuales del que debió el país lograr hace siete años y similar al obtenido durante el pasado 2022.



Por las proyecciones fijadas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que sitúa en un 14.1 por ciento la proporción del esperado producto interno bruto (PIB) a ser captada por cobro de impuestos. Según un Informe de Consolidación de Presupuesto formulado para el sector público no Financiero (SPNF) 2023, la presión tributaria del Presupuesto Consolidado del SPNF en 2023 se estima en 14.1% del PIB o RD$970,686.8 millones.



En la introducción, el informe dice que en el marco del cumplimiento de los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y partiendo de los principios de integridad, unidad y transparencia de esta ley; el Poder Ejecutivo presenta el “Presupuesto Consolidado del Sector Público no Financiero” correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023. “En este documento se expone la posición presupuestaria inicial de cada uno de los ámbitos que componen el Sector Público no Financiero, como resultado de un profundo y extenso proceso de planificación que busca aprovechar de manera eficiente el uso de los recursos públicos. Estos presupuestos son expuestos tanto de manera individual, como consolidada”, expone el informe.



Define la consolidación presupuestaria como un método para mostrar las estadísticas de un conjunto de entidades como si constituyeran una sola unidad, en este caso las del universo del Sector Público no Financiero.



El origen de la presión esperada



En la página 54 de las 94 que tiene del informe se trata el tema de la presión tributaria esperada para este año y se cita el monto global que la formaría. De la captación global esperada, que se calculan en RD$970,686.8 millones, al Gobierno Central le asigna un aporte equivalente a 13.98 puntos porcentuales de presión tributaria, con un monto RD$962,760.5 millones.



Asimismo, un 0.05% , que representan RD$3,522.2 millones serán aportado por organismos autónomos y descentralizados no financieros y un 0.06% (RD$4,404.1 millones), por los gobiernos locales.



Del monto global asignado al Gobierno central, el 56.1% (RD$544,388.0 millones) corresponde a impuestos sobre los bienes y servicios; el 31.5% (RD$305,586.3 millones) a impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital; el 6.8% (RD$66,121.5 millones) a impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior; el 5.3% (RD$51,739.3 millones) a impuestos sobre la propiedad; y el restante 0.3% (RD$2,851.6 millones), corresponde a impuestos ecológicos e impuestos diversos



Este año sería la octava ocasión seguida en la que el país falla en lograr la meta de llevar la presión tributaria a un 16 %, nivel que según la Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada en el 2012, debió ser alcanzado en el año 2016.



Una década después de aprobada la END y la Ley 253-12 que debía respaldar el logro del objetivo fiscal, las finanzas públicas no logran captar como ingresos tributarios una proporción equivalente al 16 del producto interno bruto (PIB).



Según consigna la memoria del Ministerio de Hacienda (MH) correspondiente al 2022, depositada en el Congreso Nacional, los ingresos de la Administración Central, en forma preliminar, alcanzarían el año pasado a un 15.1 % PIB estimado. El cálculo incluye los ingresos que el Gobierno recibió por donaciones, los cuales no se computan para calcular la presión tributaria aunque sí para la presión fiscal.



El informe dice que la demanda del Sector Público No Financiero, teniendo en cuenta los recursos asignados en el Presupuesto Formulado 2023, ascendería a RD$1,020,484.4 millones, equivalente al 14.8% del PIB. Este valor está compuesto en un 84.2% por el consumo (12.5% del PIB) y un 15.8% por la inversión (2.3% del PIB)11. El consumo del SPNF asciende a RD$859,317.0 millones y la inversión a RD$161,167.4 millones



El principal aporte de la demanda agregada por el SPNF en el Presupuesto Consolidado para el 2023 provendría del Gobierno central, un 52.7% total.

Sueldos y salarios centran gasto operativo

El gasto formulado en 2023, destinado a remuneraciones del Sector Público No Financiero asciende a RD$442,678.4 millones. Del total de remuneraciones, el 81.3% (RD$359,890.6 millones) corresponde a sueldos y salarios, un 10.2% (RD$45,029.3 millones) a las contribuciones a la seguridad social, un 7.3% (RD$32,247.5 millones) a los sobresueldos, un 0.9% en gratificaciones y bonificaciones (RD$4,036.4 millones) y un 0.3% (RD$1,474.6 millones) en dietas y gastos de representación. El Gobierno central tiene el mayor gasto en remuneraciones, para un total de RD$247,958.0 millones (68.9% del total), seguido por los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros con RD$82,231.4 millones (22.8%), las Empresas Públicas no Financieras con RD$15,360.8 millones (4.3%), Gobiernos Locales con RD$10,791.8 millones (3.0%) y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social con RD$3,548.5 millones (0.1%). En lo que refiere a la cantidad de empleados, se cuenta con 739,361 empleados públicos. Del total de empleados públicos, un 81.2% está contratado por Gobierno central, dice el informe.