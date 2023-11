Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con una subida del 0.5%, hasta US$75.74 el barril, con lo cual deja atrás las fuertes caídas de las sesiones anteriores que han llevado al oro negro a alcanzar su nivel más bajo desde julio.



Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuro de WTI para entrega en diciembre recortaron US$0.41 con respecto al día anterior.



Ha quedado claro que esta semana, los inversores han estado preocupados por la disminución de la demanda en Estados Unidos y China. Además, la preocupación por una posible recesión sigue presente en el mercado.



El jueves, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó que no está seguro de que el regulador estadounidense haya subido los tipos de interés lo suficiente como para lograr bajar la inflación al objetivo del 2%.



“El Comité Federal de Mercado abierto (FOMC, en inglés) está comprometido a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo, y no estamos seguros de haber logrado esa postura”, afirmó Powell en una mesa redonda sobre políticas fiscales organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Se argumentó que en su informe The Sevens Report, Tom Essaye apuntaba ayer jueve a la “histórica” volatilidad del oro negro desde este verano.



“Hemos visto los futuros del petróleo crudo caer un 2% o más en seis de las últimas 13 sesiones, lo que subraya la fuerte presión de venta en el mercado del petróleo en medio de la falta de la escalada de tensiones previamente esperada entre Israel y Hamás”, anotó el experto.



Además, Essaye recalca que no le extrañaría que si alguna noticia “geopolítica negativa” apareciese en la prensa en los próximos días, el crudo rápidamente rebotara hasta los 80 dólares por barril o más. Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para diciembre perdieron US$0.06, hasta US$3.04.