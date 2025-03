San Juan Con la promesa de diversificar la siembra en el valle de San Juan para impulsar el despegue económico del Sur, el Gobierno puso en marcha un plan de desarrollo en marzo del 2022 con una inversión inicial de 2 mil millones de pesos.



Tres años después, el alcance del ambicioso proyecto genera serias discrepancias entre productores y autoridades. CDN-37 aborda el tema en su entrega especial “Aferrados a la Tierra: ¿Cómo avanza el Plan San Juan?



Un equipo de reporteros se trasladó al granero del sur para constatar los avances de esta diversificación que introduce el cultivo del tabaco entre los rubros.



Las hojas que cosechan los obreros son “encujadas” por laboriosas mujeres en una tradicional casa de curado. Dilsia Jiménez, quien se dedica a este oficio, afirma que se trata de una nueva oportunidad de empleos para la comunidad.



En otra finca del extenso valle está José Ramón Valdez. Cuida celosamente su plantación de lechosa, pues ya ha tenido la oportunidad de exportar buen fruto, luego de clasificarlo en su propia área de empacado. “En el campo el que se quedó atrás, se quedó preso”… “Se mandaron dos contenedores de lechosas. Hubo uno que otro inconveniente porque no teníamos la experiencia”, cuenta.



Las plantaciones de tabaco y la lechosa son dos de los nuevos rubros que se están integrando en esta tierra para diversificar la histórica producción de guisantes, arroz y maíz. El plan de reconversión incluye, además, uvas, aguacates, ajíes y otros frutos con alto valor para ser industrializados.



En entrevista para CDN37, Luis Bonilla, director del Plan San Juan, destaca que, además, de la creación de más mano de obra, lo más importante de eso es que, al final, terminan o promoviendo exportaciones o disminuyendo importaciones”.



Cuestionan avances



Un decreto presidencial en 2022 dio luz verde a este plan y su ejecución arrancó con la consolidación de las deudas a unos 600 productores por un monto superior a los 700 millones de pesos, así como financiamiento para la nueva siembra.



Sin embargo, agricultores cuestionan su avance. Modesto de los Santos, productor de tabaco, afirma que “el plan provincial practicante está desaparecido, no existe ahora mismo. Inclusive en esta siembra ellos lo único que están dando es soporte técnico”.



Explica que “en la primera oportunidad la comercialización no se aseguró previamente. En esta última siembra se está haciendo con el apoyo de La Aurora”. De acuerdo con Manuel Matos, del Comité Agropecuaria Unitario, “la mayoría de los agricultores que entraron en ese proyecto están totalmente desilusionados porque se le prometió villas y castillas de ganancias y resultó que no fue así”. Nelfi Mejía, productor en Bohechío, asegura que es un poco limitado el suministro de agua, pero confía en que la situación puede cambiar.



Pero el balance de esos productores dista de la realidad, según afirman autoridades. Luis Bonilla, director ejecutivo del Plan San Juan, explica que han focalizado los proyectos con la construcción de unos cien kilómetros de caminos, adquisición de equipos pesados, reservorios, pozos tubulares, entre otros.



Respecto a las quejas de algunos productores, sostuvo que “puede ser la impresión de alguien que no haya recibido lo que ha querido, porque no califique o por lo que sea”.



El eje principal del Plan San Juan consiste en diversificar la producción de maíz, arroz, habichuela y guandules, de bajo valor en el mercado por cultivos de alto valor. El reto está en que tanto las autoridades como los residentes de esta región se mantengan velando por estos proyectos, para que el Sur nunca más vuelva a frenar su despegue.

Cultivos de tabaco y de lechosa fueron integrados a la diversificación de la producción.

Las inversiones en obras continúan para este año

Luis Bonilla, director ejecutivo del Plan San Juan, asegura que las inversiones continúan para este año. Además, anuncia se destinarán aproximadamente 1,100 millones de pesos para continuar con el desarrollo agrícola y ambiental. “Mil 100 millones de pesos aproximadamente de diferentes fuentes que ven desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ministerio de Medio Ambiente para reforestación y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda)”. La meta de este plan es ambiciosa. Procura conectar con grandes inversiones como una zona franca y aeropuerto doméstico en San Juan, un puerto en Barahona y el proyecto cumbre del sur: el desarrollo ecoturístico en Pedernales.