La institución financiera es una sombrilla importante para el sector, lo resalta en la feria ITB, Berlín, que concluye mañana en la capital alemana

Berlín, Alemania.- El Banco Popular sigue como soporte importante y aliado del turismo dominicano, y en los últimos ocho años ha aprobado financiamientos de apoyo a esa industria por más de US$1,600 millones.



La institución tiene claro, adicionalmente, que se trata de un sector del que se sustentan cientos de empleados. No es cualquier cifra.



“Además, el compromiso de los inversores se demuestra, porque tenemos una cifra del cero por ciento de morosidad”, le dijo Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del Área de Negocios Turísticos del Banco Popular, a los empresarios asistentes al cóctel internacional que celebró la entidad financiera en el marco de la Feria Internacional ITB, en la capital alemana.



“En nombre del Banco Popular Dominicano y de su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, reciban una cordial bienvenida a esta actividad (…) comenzó diciendo Juan Manuel a los asistentes.



Esos financiamientos del banco han permitido la construcción y remodelación de más de 15,000 habitaciones y ha representado el crecimiento de unos 28,000 puestos de trabajo.



“Si hemos logrado ser un aliado financiero de la industria turística, es por el apoyo incondicional de todos ustedes, nuestros clientes. La confianza hacia nuestra labor y la preferencia que muestran por elegir nuestros servicios y productos financieros es el aliciente que nos mueve para seguir adelante”, expuso.



“Gracias por contar con nosotros como socios para sus planes empresariales. Su fidelidad hacia nuestra empresa y su identificación con nuestra filosofía de servicios han sido fundamentales para que en estos cincuenta y nueve años de vida que acabamos de cumplir en enero, hayamos podido cumplir con nuestro propósito corporativo de crear oportunidades para hacer realidad las aspiraciones de las personas y de las empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas, en un entorno económico y socialmente sostenible”, agregó.



Sostuvo que estamos entusiasmados de regresar a esta feria turística en el corazón de Europa, después de tres años. Aseguró que su reapertura simboliza sin lugar a dudas la recuperación del turismo mundial, en la cual República Dominicana participa no como uno de sus exponentes, sino como su mejor exponente. “La edición cincuenta y cuatro de la ITB Berlín encuentra el turismo dominicano con indicadores muy sanos”, agregó.



Y efectivamente, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de República Dominicana, turismo, bares y restaurantes ha sido la única parte de la economía que ha crecido con dos dígitos, con 15.8 %.



“Tenemos también récord de llegada de visitantes con un sector muy fortalecido y una revalidación de su enorme potencial. En la jornada de trabajo hemos visto retos importantes, pero sin duda nunca mayores que los que ya hemos pasado. Por eso, estoy convencido y el Banco Popular está plenamente convencido de que con los capitales que tenemos delante vamos a seguir creciendo pase lo que pase”, apuntó.



Sostuvo que a los grandes aportes que ha llevado a cabo el sector hotelero en el país se suman las propicias políticas impulsadas por las autoridades del país, encabezadas por el ministro de Turismo, David Collado.



“Se trata de una alianza público privada sin precedentes que da muestra de la gran capacidad de los dominicanos cuando trabajamos juntos . Todos remando a un mismo ritmo hemos logrado poner al turismo nacional a velocidad de crucero, en beneficio de nuestra gente y de nuestro país”, manifestó Juan Manuel.



Indicó que las cifras avalan la eficacia de la estrategia y resaltó que como expuso recientemente el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha sido por primera vez que en el país se recibieron más de siete millones de turistas vía aérea y un millón y medio de cruceristas, para un total de ocho millones y medio de turistas. “Es algo realmente impresionante para nuestro país”, planteó.



Cifras oficiales que hablan



Juan Manuel Martín de Oliva recordó que, además, en 2022 el país alcanzó una marca histórica al recibir unos 8,400 millones en ingresos por turismo, superando a cualquier registro anterior. Las perspectivas son mucho más más halagüeñas.



“Hay quienes dicen, incluyendo a nuestro ministro, que República Dominicana está de moda. Yo creo que es mucho más que una moda, porque las modas pueden llegar a pasar. Estoy seguro -y los aquí presentes también- que República Dominicana ha alcanzado una velocidad imparable y que será mucho más que una moda. No hay muchos países en el mundo que puedan exponer estas cifras y este potencial de crecimiento”, sostuvo.

Visión clara del futuro

El Banco Popular vio con claridad, hace más de tres décadas, que el turismo se convertiría en una piedra angular para sustentar el desarrollo sostenible del país. “Desde entonces, acompañamos a nuestros clientes del sector, con un equipo de profesionales altamente capacitados que ofrece asesoría financiera legal y visión a largo plazo”.



Repasando todo el trayecto que ha recorrido el Popular, como banco del turismo, el ejecutivo bancario citó el compromiso hecho con la industria turística para respaldar su crecimiento.



“Miramos el futuro con optimismo vislumbrando enormes oportunidades que seguirán añadiendo valor a la oferta turística dominicana”. Esa oferta a la que hace referencia es una de clase mundial, innovadora y que cada día es capaz de demostrar una historia de éxito. “En nombre del Banco Popular Dominicano quiero reiterar nuestro compromiso de servirles con proactividad y cercanía. Nos sentimos verdaderamente felices por crecer juntos en favor de la República Dominicana y trabajar para lograr que el sector turístico y nuestro país ondeen siempre en la bandera mundial”.



Aseguró que los empresarios y aquellos que desean invertir, cuentan siempre con el Banco Popular para lograr sus objetivos. “Les deseamos todo el éxito en sus emprendimientos y ahí estaremos junto a ustedes”, planteó.