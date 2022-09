Email it

Punta Cana. El presidente de la República, Luis Abinader reiteró aquí el compromiso de apoyar la producción nacional con inversión en el desarrollo de la infraestructura rural.

El mandatario se comprometió también a seguir facilitando el acceso al financiamiento, la ampliación de los programas de asistencia técnica y el consumo obligatorio de los bienes de producción local en los programas sociales e instituciones del gobierno.

“A nosotros nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles y muchas veces me he preguntado cuánto más hubiésemos podido hacer en condiciones normales. Sin embargo, las dificultades que hemos enfrentado desde el gobierno, no nos han impedido ofrecer a los sectores productivos el respaldo que necesitan para su recuperación y crecimiento”, dijo Abinader.

Tocó el tema cuando recibió las conclusiones del XXIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, que organizó la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) del 7 al 9 de septiembre en Punta Cana.

El liderazgo del sector agropecuario pidió al gobierno facilitar el acceso de los productores a los avances en mecanización agrícola, automatización de procesos, recolección e interpretación de data y nuevas tecnologías para la producción sostenible de alimentos.

Otro de los pedidos formulados es la aplicación de tasa cero para la adquisición de drones y otras tecnologías nuevas de uso exclusivo en agricultura.

Lo que se espera y la respuesta

En el documento que se entregó al presidente Luis Abinader, quien asistió al cierre del foro en horas de la tarde del viernes, se resalta la importancia de establecer un fondo de financiamiento especial, con tasas y plazos adecuados, para la adquisición de las nuevas tecnologías que están revolucionando la agricultura en el mundo, y en la República Dominicana.

El gobernante instruyó a una comisión, que encabezará el ministro de Agricultura, Limber Cruz, para que en un plazo no mayor de 30 días le presente soluciones a las solicitudes realizadas en el encuentro.

Dirigentes y productores de todo el país abordaron en tres días las distintas posibilidades de mejoras que han en República Dominicana, para robustecer un sector que como el agropecuario es de elevada importancia para la economía nacional.

Y de ahí el hecho que el tercero de los diez puntos que conforman el documento de conclusión al que se llegó, está dirigido a pedir el fomento de creación de un ecosistema institucional público-privado, que facilite establecer nuevos mecanismos de inversión y transferencia de tecnologías.

Esas transferencias que se piden son para fincas y granjas de pequeños productores agrícolas y ganaderos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria dominicana.

Políticas públicas

El Consejo de Directores de la JAD, que tuvo a cargo la presentación y entrega de las conclusiones al jefe de Estado, destacó que podrían ser de grandes aportes para la elaboración y ejecución de políticas públicas.

Se destaca lo vital que resultaría impulsar un programa integral de capacitación y actualización de productores y profesionales del agro, incluyendo becas de estudios en las nuevas tecnologías, que hoy están transformando la agricultura.

Y para ello es fundamental incorporar para esa iniciativa, a universidades locales y extranjeras, al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y a otras entidades especializadas.

Los otros cinco punto de las conclusiones del liderazgo agropecuario son: Promover, como política pública, el desarrollo de la agricultura circular, con miras a la sostenibilidad ambiental; fomentar como política pública, la adopción de la agricultura de precisión, como un instrumento de apoyo a la transformación de nuestro sector y establecer un programa especial de apoyo a las mujeres y jóvenes rurales que estén trabajando, o quieran incursionar en iniciativas tecnológicas, para la transformación sostenible del agro dominicano.

Hay que ordenar el país

Los productores también solicitaron que se promueva la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se establezcan claramente las zonas de uso urbano, uso agropecuario y uso forestal.

En el foro finalizó con el pedido de que se apoye la aprobación de la Ley de Agua, y masificar la adopción de sistemas innovadores, para la optimización de su uso en los sistemas de riego.

La JAD y los productores están interesados en que se promueva la reforma legal del marco institucional del sector agropecuario.

Esto, en procura de facilitar una administración más ágil y, tecnológicamente, más proactiva en favor de los productores agropecuarios y agroindustriales del país.

Indicaron que “para la promoción de política pública se debe priorizar una campaña nacional de concienciación de los productores sobre las buenas prácticas que preserven el medio ambiente y la biodiversidad”.

En la versión de 2022 del Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario hubo representaciones de diversos países, entre ellos de Israel y de Centroamérica.

En la actividad de cierre, la mesa principal la integraron el presidente de la República, Rafael Landestoy, Jorge Perelló, Ramón Segura, Maité Mallén, Guillermo García, Leonis Fernández, Osmar Benítez, Rafael Comprés, Limber Cruz, Fernando Durán, Iván Hernández, Raymundo Roig, Zaura Muñiz, Juan Barceló, Oliverio Espaillat y Miguel Olivo.