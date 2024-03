ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, DN – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, lanzó su tarjeta de débito en alianza con Visa, con la cual sus clientes podrán realizar compras locales e internacionales de forma segura, utilizando su Cuenta Qik.



Esta tarjeta de débito de Qik Banco Digital ofrece una versión digital y una física para facilitar a los clientes el control de su dinero y que cuenten con mayor seguridad al realizar sus transacciones bancarias.



Las personas tienen la opción de escoger entre la tarjeta digital, la cual solicitan y activan al instante, o la física, que pueden recibir a domicilio u obtenerla en cualquiera de las sucursales disponibles de Farmacia Carol o Mail Boxes Etc.



Seguridad y más control



La tarjeta de débito Qik otorga al cliente control de su dinero en todo momento, ya que permite establecer un monto máximo por transacción, así como elegir las categorías de negocios donde puede utilizarse. El plástico no tiene números visibles, brindando a los clientes la seguridad de que sus datos no serán copiados. Además, no posee costo por uso ni por renovación.



Si lo necesitan, los clientes de Qik tienen la facilidad de congelar y descongelar temporalmente su tarjeta desde la App Qik cuando lo consideren conveniente.



Otro de los atributos de la tarjeta de débito Qik es que los clientes solo usan el dinero que tienen disponible en el balance general de la cuenta, sin la necesidad de tocar las Metas de Ahorro que crearon.



Productos con experiencias innovadoras



Este nuevo producto de Qik Banco Digital forma parte del constante crecimiento de su portafolio, con una oferta diferenciadora que brinda una experiencia innovadora, con menores costos y sin visitas a sucursales.



Además de la Tarjeta de Débito Qik, que está atada a la Cuenta Qik la cual ofrece un 4% de interés, el neobanco ha lanzado ya al mercado la Tarjeta de Crédito Qik, el Préstamo Qik y el programa Crea Crédito, así como también nuevas funcionalidades a través de la App Qik, como Pago de Servicios y Código CASH, para realizar retiros de la Cuenta Qik de manera fácil.



Los interesados en adquirir estos productos pueden hacerlo a través de la App Qik o su página web, Qik.do. Además, pueden procurar información adicional de Qik en sus redes sociales: @QikBanco en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Threads, Twitter y YouTube.