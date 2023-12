El Departamento Aeroportuario encabezó ayer el recibimiento de 60 turistas que llegaron al país, a bordo de 24 aeronaves privadas de la aviación general.



Esto, como parte de la celebración del Fly In: Internacion Air Rally, efectuado en el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero), en Santo Domingo Norte.



Los pilotos de aeronaves y sus tripulantes arribaron al país en atención a las facilidades ofrecidas por el Protocolo para la Aviación Privada No Comercial, puesto en marcha por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 259-23, bajo la coordinación del Departamento Aeroportuario (DA) e instituciones y agencias del sector.



A estas gestiones se suman los convenios firmados por la institución, mediante el proyecto “Esfuerzo País”, en coordinación con los consulados dominicanos.



“La Aviación general no comercial en el país comienza a exhibir sus frutos, impactando positiva y directamente la industria turística. Hoy contamos con disposiciones necesarias para ser amigables con los pilotos y facilitar la entrada y salida de sus aeronaves”, expresó el director del DA, Víctor Pichardo, tras resaltar el acuerdo rubricado con la organización Internacional Air Rally, que preside Catherine Tobenas, responsable del evento.



Pichardo insistió en que el objetivo del DA con el protocolo de aviación privada no comercial, es ofrecer “otra cara al turismo de ese segmento, confiados de que estamos logrando abarcar un importante mercado turístico”.



“Seguimos avanzando mediante la firma de acuerdos con los consulados de New York, Chicago, Orlando, Jamaica y otros en proceso”, dijo el funcionario a través de un documento de prensa, y agradeció además el compromiso de todas las instituciones del sector y del Ministerio de Turismo, en la iniciativa para la estructuración e implementación del Protocolo.