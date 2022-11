Email it

El Banco BHD anunció que fue una de las organizaciones premiadas durante el Annual Summit 2022 de la Financial Alliance for Women (FAW).



Informó que recibió el reconocimiento Campeón de Mujeres en Liderazgo 2022, una categoría de los Premios a la Defensa de la Economía Femenina, por su progreso en la promoción de mujeres en la línea de liderazgo y por haber sido la primera empresa de República Dominicana en obtener una certificación EDGE.



Estos premios son otorgados cada año por la FAW a instituciones miembros que trabajan para crear un sector de servicios financieros más inteligente, equitativo y sostenible desde el punto de vista del género.



Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, recibió el reconocimiento en Londres, Inglaterra. “Este premio a nuestros esfuerzos por promover la igualdad de género y actuar con equidad no solo nos compromete con continuar desarrollando y mejorando nuestros programas enfocados en la mujer, además nos otorga la responsabilidad de ser ejemplo y de ayudar a otras instituciones en nuestro país y en el mundo para asegurar el progreso humano. Muchas gracias, FAW”, expresó Puig. El 56 % de los puestos gerenciales en el Banco BHD lo ocupan mujeres. El 50 % de sus vicepresidencias ejecutivas y séniores es dirigido por mujeres y un 45 % de los miembros de su comité ejecutivo son mujeres. Respecto de la certificación EDGE, el BHD la obtuvo por sus resultados en términos de equilibrio de género en su cartera, equidad salarial, efectividad de políticas y prácticas para garantizar flujos profesionales equitativos, así como por la inclusión en la cultura organizacional.



Las instituciones ganadoras ejemplifican el tipo de liderazgo impulsado por un propósito que se necesita hoy más que nunca para promover la economía femenina y hacer que nuestras economías sean más sostenibles.