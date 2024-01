Se concretaron 19 nuevos proyectos turísticos, con una inversión estimada en cerca de US$3,500 millones

Madrid España.- La participación de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024 ha resultado ser un éxito; un éxito expresado no solo en cifras impresionantes y acuerdos estratégicos, sino también en un reconocimiento internacional del sector financiero y el respaldo del Gobierno a proyectos cruciales para el futuro del turismo en el país.



El ministro de Turismo, David Collado, anunció ayer los resultados obtenidos durante la exposición, resaltando la cerrada colaboración público-privada y la visión estratégica para posicionar a la República Dominicana como un destino turístico de primer nivel.



En una actividad celebrada al cierre de Fitur, Collado compartió que se han concretado 19 nuevos proyectos turísticos, con una inversión estimada de cerca de 3,500 millones de dólares. Estos proyectos aportarán más de 9,000 nuevas habitaciones hoteleras distribuidas en diferentes polos del país. “Hemos trazado una ruta para desarrollar 19 nuevos proyectos hoteleros en los próximos tres años, suponiendo 9,135 habitaciones y una inversión de 3,500 millones de dólares”, afirmó el ministro.



Entre los logros alcanzados se destacan importantes acuerdos firmados con líneas aéreas, agencias de viaje y turoperadores regionales. En total, se cerraron 16 acuerdos, que involucrana tres aerolíneas, 11 turoperadores y dos agencias de viajes. Collado explicó que estos acuerdos buscan atraer a 322,000 pasajeros, lo que generaría un impacto económico superior a los 280 millones de dólares y crearía más de 26,000 empleos directos e indirectos.



En particular, se subrayó la importancia de los acuerdos con compañías de renombre como Iberia, Air Europa, Edelwise, Avoris, Nautalia, Soltour, eDreams y Viajes el Corte Inglés. Collado reveló que el 53% de las reuniones mantenidas estuvo centrado en la atracción de inversiones y colaboraciones con agencias de viajes y turoperadores.



Además de los logros en el ámbito turístico convencional, Fitur fue el escenario para el lanzamiento de la estrategia nacional de turismo deportivo por parte del Ministerio de Turismo de República Dominicana. Esta iniciativa, respaldada por una inversión de cinco millones de dólares, busca posicionar al país como un destino atractivo para eventos deportivos internacionales. Asimismo, se anunció la realización de la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024 en colaboración con la organización Creando Sueños Olímpicos (Creso).



El sector financiero también tuvo un destacado papel en Fitur 2024. El Banco Popular Dominicano anunció que logró compromisos de inversión total por unos US$2,500 millones para el desarrollo de proyectos turísticos, superando sus expectativas. La entidad evaluó préstamos potenciales por US$1,420 millones, destinados a la construcción de alrededor de 7,000 nuevas habitaciones hoteleras y proyectos en desarrollo.



En otro logro significativo, el Banco Popular se incorporó al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), se convierte así en el primer banco latinoamericano en formar parte de este foro empresarial internacional. Este paso estratégico permitirá al Banco Popular influir directamente en las estrategias del sector turístico a nivel regional y global.



Además, la aerolínea Iberia reconoció al Banco Popular como la empresa corporativa más destacada en América Latina en 2023, mientras que el Grupo Preferente otorgó un reconocimiento al vicepresidente del Área de Negocios Turísticos del Banco Popular Dominicano, Juan Manuel Martín de Oliva, por sus aportes al desarrollo de la industria turística en la República Dominicana.



Mientras, por el lado del Banco de Reservas se anunció la captación de inversiones por más de USD$2,600 millones en Fitur 2024, incluida la construcción de 25 nuevos hoteles. El subadministrador de Negocios, Ysidro García, informó que se estructurarán financiamientos para proyectos por USD$1,500 millones, lo que contribuirá a la creación de empleos y al fortalecimiento de la economía dominicana vinculada al turismo.



En cuanto al anhelado Centro de Convenciones de Santo Domingo, el Gobierno, a través del Ministerio de Turismo, tiene disponibles RD$1,200 millones para la adquisición de los terrenos del antiguo hotel Hispaniola. Aunque la transacción enfrenta obstáculos, por conflictos entre empresarios (no es un tema con el Gobierno), por los citados terrenos, Collado aseguró que el Gobierno está comprometido con la construcción del centro, y resaltó su importancia para el turismo y el desarrollo económico de Santo Domingo.



La belleza en Pedernales



Ayer, la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) y el Ministerio de Turismo presentaron la marca distintiva de Cabo Rojo, situado en el suroeste de la República Dominicana. Este esfuerzo conjunto proyecta a Cabo Rojo como el nuevo destino turístico de marca internacional, abrazando la esencia única de sus paisajes costeros y desérticos.



El lema “Cabo Rojo: descubre el nuevo Caribe” encierra la invitación del Gobierno dominicano a exploradores y turistas por igual. El logo, diseñado meticulosamente, incorpora elementos representativos como el cactus, la delimitación geográfica, el color, las formas y elevaciones del hoyo de Pelempito, las cuevas de las águilas, los pozos de Romeo, la belleza de los cayos y el puerto.



Cabo Rojo se distingue por sus características geográficas singulares, zonas naturales protegidas, parques, lagunas y lagos que albergan una rica biodiversidad. En enero de 2024 el destino celebró la llegada de su primer crucero, lo que consolida su posición como un punto emergente en el mapa turístico internacional.



Durante el acto de lanzamiento de la marca, que contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y del embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, compartió la historia del surgimiento de Cabo Rojo. Freund destacó las potencialidades y atractivos del destino, proyectando una oferta turística de marca internacional.



Freund anunció con entusiasmo el primer picazo del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, ubicado en Oviedo, programado para la primera semana de marzo de 2024. Marcará el cierre del círculo necesario para el desarrollo turístico integral de la región.



Indicó que con Cabo Rojo se demuestra el compromiso con el medio ambiente al realizar un estudio de capacidad de carga turística, abarcando tanto Cabo Rojo como la zona de recreo de Bahía de las Águilas. Este estudio proporciona información crucial sobre la cantidad de visitantes que pueden disfrutar simultáneamente de las playas de Bahía de las Águilas, y garantiza la protección de esta joya natural, denominada “La Joya de la corona de Cabo Rojo”. Adicionalmente, se ha implementado un programa de conservación de especies endémicas y nativas, con la creación del Vivero de Cabo Rojo, marcando el compromiso del destino con la sostenibilidad antes de comenzar las obras de construcción.