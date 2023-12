El Banco de Reservas informó que ha sido nuevamente galardonado este año por revista internacional especializada en finanzas, The Banker, del Financial Times, el premio de Mejor Banco de la República Dominicana en 2023.



Al concederle el premio, la publicación resaltó la correcta estrategia de expansión de Banreservas en Estados Unidos y Europa, con la apertura de oficinas de representación en Madrid, Nueva York y Miami, mostrando su liderazgo y un acercamiento con la diáspora dominicana, con lo cual contribuye a nuevas posibilidades de negocios, para continuar impulsando el sector exportador y atraer inversiones al país caribeño. La revista financiera también tomó en cuenta los resultados financieros alcanzados y las ventajas estratégicas implementadas por el banco en materia de tecnología e innovación, para lograr una mayor rentabilidad y mejorar la satisfacción del cliente.



Los fundamentos



The Banker basó, además, su decisión en el liderazgo de la institución financiera en términos de sostenibilidad y apoyo a los sectores productivos, al considerar que “ha sentado un precedente ejemplar como banco exitoso en el ámbito comercial en República Dominicana”.



El premio fue recibido por José Obregón, director general senior Negocios Internacionales y Gobierno Corporativo; y Fraysis Moronta, directora general senior de Capital Humano, Proceso, Tecnología y Operaciones del Banco.



Durante la ceremonia efectuada en Londres también fueron premiados diferentes bancos del mundo en distintas categorías. Los detalles de la premiación son publicados por The Banker en su edición de diciembre. a publicación británica resaltó el posicionamiento del Banco de Reservas en la industria bancaria del país, que además se refleja en los excelentes indicadores alcanzados por la institución, en la satisfacción de sus clientes y en los resultados de los innovadores proyectos y programas implementados.

Otro aspecto valorado por la publicación es el enfoque de Banreservas en desarrollar y mejorar sus productos y servicios, con el fin de agregar valor al cliente continuamente, tomando en cuenta sus necesidades y los constantes cambios del entorno, con el propósito de lograr una institución más digital.



El Banreservas recibió 5 galardones este año.

Con este suman cinco los premios concedidos este año a Banreservas en la categoría de Mejor Banco de la República Dominicana, que es la más alta otorgada por las revistas internacionales especializadas en finanzas. Otros galardones recibidos son: Mejor Banco Digital de Consumo en República Dominicana; Banco más de Seguro de Latinoamérica, Mejor Banco de República Dominicana y del Caribe, concedidos por Latinfinance; y Mejor Banco para Pymes; Mejor Banco por Responsabilidad Social y Corporativo, otorgados por Euromoney.