En materia de construcción, Santiago de los Caballeros registra gran dinamismo, posiblemente el mayor y mejor de los tiempos recientes. Abarca la parte de hoteles y la de viviendas.



Hay cinco hoteles en aprobación, de los cuales se están construyendo tres, entre ellos el de Homs, que registra gran avance. De los hoteles hay dos que están aún en aprobación y no han comenzado a levantarse. Posiblemente haya un sexto hotel.



Ofrecer un número global sobre los montos generales de dinero que se están invirtiendo no resulta tarea fácil, especialmente porque así como hay proyectos que se están realizando, otros están en carpeta.

Pero lo cierto es que –de acuerdo con las informaciones que maneja la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)-, la “cosa” está marchando bien por la “ciudad corazón”.



Por ejemplo, en el sector La Esmeralda se están construyendo 21 torres, sin contar los proyectos que están aprobados con fideicomisos y que están en la periferia. El presidente de la organización, Sandy Filpo, le dijo al periódico elCaribe y a CDN canal 37 que en Jacagua hay un proyecto habitacional de tipo “medio ecológico” de viviendas de gran importancia.



“Y en Gurabo hay un proyecto inmobiliario enorme”, informó José Octavio Pérez Zapata, vicepresidente de la ACIS, en otra parte del diálogo. En el encuentro participaron también Marcos Santana Mena, secretario general, y Juan Ramírez, directivo de la organización.



En la parte de restaurante, la provincia Santiago ha alcanzado amplio crecimiento. En términos generales, las actividades que mayor dinamismo tienen en esa parte de República Dominicana son construcción, zona franca, salud, restaurantes y la parte de servicios, con la instalación de oficinas bancarias en lugares importantes.



Mano de obra extranjera



Una parte de la membresía de la ACIS es del sector agrícola, entre ellos bananeros, vía la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano) y Banamiel, y los constructores. Una parte importante de los empleados de esos renglones son de nacionalidad haitiana.



Pero resulta que muchas veces esos trabajadores no pueden tener los servicios de seguridad social y la formalidad.



“Nosotros lo que hemos propuesto es que las personas se formalicen y que las mipymes se formalicen. Con el caso de los haitianos, la ACIS estaba buscando la manera de que parte de esos trabajadores de empresas formales pudieran tener acceso a la seguridad social, pero esos trabajadores carecen de documentación legal”, indicó Octavio Pérez Zapata, vicepresidente de la ACIS.



La propuesta de la organización iba en la dirección de que el consulado de Haití ayudara a sus ciudadanos a que ellos tuvieran su documentación a los fines de que las empresas pudieran trabajar en la formalización del servicio de trabajo.



Sandy Filpo resaltó que origen del problema radica en que la mayoría de los haitianos vienen a República Dominicana sin documentos, y vienen sin ellos por varias razones, incluida la táctica de que si la Dirección General de Migración los capta no tenga manera de ficharlos cuando van a ser devueltos, por carecer éstos de documentación personal.



“Lo primero que propusimos hace varios años fue que así como la empresa les paga su nómina, con ese carnet de la nómina se les pueda prever algún sistema que pudiera dotarse de un seguro, para que con él tengan acceso a la salud y con esos cubríamos las partes que exigen, por ejemplo, las entidades como Comercio Justo y las certificadoras de las fincas bananeras. La idea era sanear este tema”, indicó

Explicó que la ley establece que el haitiano debe ir a Haití, procurar sus documentos y con ellos venir, pero eso les cuesta entre 50 mil y 60 mil pesos. “Como el haitiano consigue trabajo aquí porque el dominicano no quiere trabajar en las áreas que ellos trabajan, entonces el haitiano no hace ningún esfuerzo por sacar sus papeles, porque sabe que obtendrá trabajo de todas formas”, agregó.



Dijo que existe la disyuntiva de que no hay documentación, de que se tiene que tener ese personal regularizado con acceso a la seguridad social, pero no hay forma de hacerlo y “nadie le pone el cascabel al gato”. Calculó que no son más de 70 mil u 80 mil haitianos los que están trabajando.

Una de las obras en avance.

Se debe regular a los haitianos que sí trabajan

Desde el punto de vista de Sandy Filpo, la única solución para el problema migratorio es regularizar el personal que trabaja y los que no trabajan que sean deportados. “Pero eso hay que hacerlo con un plan, entregando la documentación y con una acción migratoria donde se esté repatriando todo el que no esté documentado.