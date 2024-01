Melany Rodríguez, directora del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, compartió detalles exclusivos en una entrevista para CDN y elCaribe

Madrid, España.- Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, está inmerso en un ambicioso proyecto que busca consolidarse como un destacado destino de negocios en la región.



Melany Rodríguez, directora del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, compartió detalles exclusivos en una entrevista para CDN y el periódico elCaribe durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en la capital española. Desde centros de convenciones y otras instituciones vinculadas al turismo en Santiago, ha surgido (trabajan hace tiempo en el tema) una iniciativa que busca atraer eventos de gran magnitud y respaldar a los organizadores de congresos internacionales.



Melany Rodríguez destacó la transformación que las actividades tienen en la ciudad, no solo a nivel económico sino también en la vida social y empresarial. Con el respaldo del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Santiago ha presenciado el potencial del turismo de reuniones y congresos, también conocido como Turismo MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions).



Habla con elevado interés del tema y un manejo certero sobre el mismo. Lo ha estudiado a fondo, y se le nota.



Melany Rodríguez enfatizó el papel del sector privado en este desarrollo, señalando el crecimiento significativo en infraestructuras, como recintos para eventos, hoteles y vías de comunicación. Santiago se posiciona como una ciudad apta para albergar eventos de envergadura, y el MICE emerge como uno de los enfoques clave para impulsar el turismo.



El Turismo MICE, caracterizado por ser menos masivo pero altamente rentable, se destaca por su capacidad para generar hasta tres veces más ingresos por turista que el turismo vacacional.



Los datos ofrecidos por Melany indican que un turista MICE en Latinoamérica puede gastar hasta US$450 diarios, mientras que el turista vacacional gasta alrededor de US$150. Esta diferencia se traduce en un fuerte impulso para la economía local, debido a que los turistas MICE contribuyen al sector hotelero, restaurantes, festivales, espectáculos y compras de souvenires.



El Centro de Convenciones de UTESA en Santiago ha estado trabajando en estrecha colaboración con el sector privado y ha observado el crecimiento sostenido de la ciudad en diversos aspectos. Rodríguez resaltó la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer el posicionamiento de LA Ciudad Corazón como un destino de negocios.



En su búsqueda de mejores prácticas y modelos sostenibles, Melany y su equipo han establecido conexiones con Convention Bureaus en diferentes ciudades, incluidas Medellín y Barcelona, en busca de aprender de experiencias exitosas en la gestión y promoción del turismo MICE.



La planificación y la alineación con investigaciones sobre estrategias internacionales están en marcha, con la meta de consolidar a Santiago como un destino MICE líder.



República Dominicana, a pesar de su éxito en el turismo, tiene una oportunidad para enfocarse más en el turismo de reuniones y congresos. Santiago, con la implementación de uno o más centros de convenciones, busca aprovechar este nicho de mercado. Este enfoque podría marcar una diferencia significativa, ya que, según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, el turismo MICE a nivel mundial representa el 20% de los viajes, siendo una fuente dinámica de ingresos.



En España, según datos disponibles en portales especializados de este país, el turismo de negocios mueve alrededor de €20,000 millones anuales.



No estaría nada mal para Santiago procurar el camino de éxito, se esfuerza para lograrlo. Y al hacerlo, estaría contribuyendo a la desestacionalización de la demanda turística. Este tipo de turismo no solo beneficia a empresarios y servicios turísticos directos, como hoteles y restaurantes, sino que también impacta positivamente en taxistas, tiendas, y centros de entretenimiento, porque genera empleo a largo plazo.

Un dato que usted debe conocer

El concepto de Convention Bureau, como departamento público de un destino turístico encargado de posicionarlo y atraer eventos, se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de Santiago. Este enfoque se refuerza con acciones concretas de promoción del destino y el establecimiento de contactos con organizadores de congresos y convenciones, lo que marca una clara intención de captar la atención de eventos de gran envergadura.



Si bien República Dominicana ha avanzado notablemente en la llamada “industria sin chimenea”, aún se vislumbra un espacio de crecimiento en el turismo MICE. Santiago, como parte integral de este proceso, está realizando las inversiones necesarias, pero faltan muchas más.



En términos concretos, Santiago de los Caballeros se proyecta como un destino MICE en ascenso, con una visión clara, inversiones estratégicas y una colaboración integral entre el sector público y privado. Este enfoque no solo busca transformar la ciudad en un punto destacado para eventos internacionales, sino que también aspira a ser un motor económico sostenible y generador de empleo a largo plazo. Con cada paso, Santiago se acerca a consolidarse como un referente en el turismo de negocios a nivel regional e internacional