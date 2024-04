Para el año 2024 se proyectan ingresos y gastos equivalentes al 2.5% del PIB pero con un excedente de RD$1,364.2 millones de los primeros

Las instituciones estatales autónomas y descentralizadas no financieras aspiran a ejecutar durante el corriente año 2024 un presupuesto con un equilibrio técnico, aunque con un ligero excedente de ingresos.



Las cifras presentadas en el Informe del Presupuesto Formulado del Sector Público Consolidado 2024 revelan que hubo un diseño con proyecciones financieras muy parecidas en ingresos y gastos.



El superávit que se proyecta es de RD$1,362.2 millones, resultado de una proyección de ingresos por RD$183,565.4 millones y una estimación de gastos por RD$182m201.2 millones.



En forma individual, sin embargo, tanto los ingresos como los gastos de las entidades descentralizadas y autónomas representarían un 2.5 % del producto interno bruto (PIB) esperado para el 2024.



El sector público vinculado al Presupuesto General del Estado está integrado por 34 instituciones del Gobierno Central, 58 entidades autónomas y descentralizadas no financieras y 8 órganos pertenecientes a la Seguridad Social.



El informe del desempeño presupuestario esperado, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), destaca que los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros estimaron recibir ingresos por RD$183,565.4 millones, y equivalentes a un 2.5% del PIB en 2024. “Al analizar la composición de los ingresos por clasificación económica se detalla que 95.1% (RD$174,535.9 millones) de ellos son ingresos corrientes (2.4% del PIB), mientras que 4.9% (RD$9,029.5 millones) corresponde a ingresos de capital (0.1% del PIB)”, precisa el informe. Puntualiza que al comparar esta estimación con la de 2023, “se tiene una variación al alza de 13.5% (RD$21,844.4 millones), pasando de RD$161,721.1 millones a RD$183,565.4 millones”.



Explica que los ingresos corrientes se componen de transferencias y donaciones corrientes recibidas con un 73.2% (RD$127,807.4 millones); ventas de bienes y servicios con un 21.4% (RD$37,276.0 millones); impuestos con un 2.9% (RD$5,105.4 millones); por rentas de la propiedad con un 2.3% (RD$4,062.2 millones) y de otros ingresos corrientes con un 0.2% (RD$284.9 millones).



En cambio, los ingresos de capital solo se componen de transferencias de capital recibidas, con un valor estimado de RD$9,029.5 millones. Estas transferencias provienen principalmente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por RD$4,374.9 millones; del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por RD$2,407.7 millones y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por RD$1,588.8 millones.



Gastos



Asimismo, el informe indica que los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros presupuestaron para 2024 un total de gastos por RD$182,201.2 millones (2.5% del PIB), monto compuesto en un 89.7% (RD$163,547.6 millones) por gastos corrientes y en 11.4% (RD$18,653.6 millones) por gastos de capital.



También precisa que al comparar con el presupuesto de 2023, se evidencia un incremento de 13.7% (RD$21,888.5 millones), pasando de RD$160,312.8 millones a RD$182,201.2 millones. En el caso de los gastos corrientes estos tienen una variación al alza de 13.7% (RD$19,684.6 millones) al pasar de RD$143,863.0 millones a RD$163,547.6 millones. Del mismo modo, el gasto de capital presenta un incremento de 13.4% (RD$2,203.9 millones) al paar de RD$16,449.7 millones a RD$18,653.6 millones.



Por su parte, el gasto corriente está compuesto en 96.6% (RD$157,943.0 millones) por gastos de consumo; en 2.0% (RD$3,280.4 millones) por transferencias corrientes otorgadas; en 1.4% (RD$2,322.7 millones) por prestaciones de la seguridad social y en 0.001% (RD$1.4 millones) por intereses de la deuda.

El gasto de capital se destinará en un 49.3% (RD$9,204.3 millones) a los activos fijos; en 29.7% (RD$5,533.4 millones) por construcciones en proceso; en 20.1% (RD$3,754.7 millones) por transferencias de capital otorgadas; en 0.8% (RD$143.1 millones) por activos no producidos; en 0.1% (RD$18.0 millones) por objetos de valor y un restante de RD$0.1 por inversiones financieras realizadas con fines de política. Fueron presupuestado recursos para cubrir aplicaciones financieras (amortización por RD$1,364.2 millones, los cuales serán destinadas en un 100% a la disminución de pasivos.



Resultados Presupuestarios



El resultado financiero formulado de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros es de un superávit de RD$1,364.2 millones, que representa un 0.02% del PIB.



Para este ámbito, el resultado económico arroja un superávit de RD$10,988.3 millones, mientras que el resultado de capital un déficit de RD$9,624.1 millones. Asimismo, el resultado primario se espera superavitario por RD$1,365.6 millones, mientras que el financiamiento neto fue formulado a un déficit por RD$1,364.2 millones, equivalente a 0.02% del PIB.



Ingresos de la Seguridad Social



El informe detalla que el total de ingresos estimados para el ámbito de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social es de RD$81,262.4 millones en 2024, equivalente a 1.1% del PIB. Estos ingresos estimados se componen en un 99.95% (RD$81,223.8 millones) por ingresos corrientes y en un 0.05% (RD$38.6 millones) por ingresos de capital.



Los ingresos corrientes para este ámbito se componen en un 50.1% (RD$40,665.7 millones) por transferencias y donaciones corrientes recibidas; en 43.8% (RD$35,610.6 millones) por ventas de bienes y servicios; en 6.1% (RD$4,928.4 millones) contribuciones a la seguridad social; en 0.02% (RD$16.0 millones) por otros ingresos corrientes y en 0.004% (RD$3.0 millones) por rentas de la propiedad.

Gastos

El gasto total presupuestado de este ámbito para 2024 asciende a RD$80,562.4 millones, el 1.1% del PIB. Distribuido en un 98.8% (RD$79,581.3 millones) para gasto corriente y en un 1.2% (RD$981.1 millones) para gasto de capital.



De los gastos corrientes, el gasto de consumo representa el 74.0% (RD$58,872.3 millones). El restante se compone por transferencias corrientes otorgadas y subvenciones otorgadas a empresas, con un 26.0% (RD$20,659.0 millones) y un 0.1% (RD$50.0 millones), respectivamente.