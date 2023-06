Los sectores zonas francas, manufactura local, comercio, construcción, transporte, almacenamiento y otros servicios ligados a la institución, contribuyeron en un 58.5% al crecimiento acumulado de la economía dominicana durante el período 2021-2022.



Así lo reveló un informe presentado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en el marco de su 57 aniversario.



El informe, denominado “Impacto de sectores asociados al MICM en la economía dominicana 2021-2022”, fue realizado por el experto en macroeconomía y exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz.

El ministro Víctor -Ito- Bisonó indicó que este estudio marca un punto de inflexión en la manera se dimensiona la importancia de la gestión del ministerio en la economía nacional.



“Más que una rendición de cuentas tradicional, el estudio muestra cómo las políticas, planes, proyectos y resoluciones del MICM se cohesionan y completan variables macroeconómicas que habitualmente no asociamos al quehacer del ministerio y que son las que logran transformarse en crecimiento y bienestar”, afirmó Bisonó.



La investigación estima el aporte de las actividades vinculadas al MICM a la economía dominicana a partir de las estadísticas disponibles y los analiza en cinco pilares que son: Contribución al crecimiento económico, generación de divisas, mercado de trabajo, aporte al fisco y encadenamientos productivos.



Otra de las funciones que impactan de manera directa en la población son la supervisión y combate al comercio ilícito de tabaco, combustible, medicamentos y bebidas alcohólicas.



El estudio refleja que los sectores relacionados al MICM aportaron la mitad (48%) de las divisas que el país generó en 2022, y un 35% de las divisas que ingresaron al país en dicho año, en ambos casos excluyendo las remesas.



“Las dos terceras partes de la población ocupada en el país trabajan en sectores relacionados con el Ministerio que, a su vez, son responsables del pago de más del 60% de los ingresos del trabajo. Además, de los cinco sectores con mayor productividad de la economía, tres están en el área de influencia del MICM”, dijo Díaz en sus conclusiones.



Estadísticas



El informe también arrojó que los sectores económicos del área de influencia del MICM aportaron casi el 60% del crecimiento acumulado del PIB del país en los años 2021 y 2022, y ocupan seis de los primeros ocho lugares.



Magín Díaz también explicó que el estudio reafirma que en términos nominales, el PIB de las industrias de zonas francas en 2022 fue RD$ 18,500 millones superior al proyectado con su tendencia pre-pandemia, mientras que el PIB real de industria de manufactura local en 2022 estuvo prácticamente en el nivel que indicaba su tendencia en pre-pandemia.



Asimismo, la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó el país en el período 2021-2022, detallada por sectores económicos de destino totalizó US $7,207 millones en dicho periodo; de los cuales US$ 3,196 millones corresponden al 2021 para un 3.4% del PIB y US$ 4,010 millones al 2022 igual a l 3.5% del PIB.



Al acto asistieron los viceministros Ramón Pérez Fermín, de Comercio Interno; Vilma Arbaje, de Comercio Exterior; Fantino Polanco, de Desarrollo Industrial; Carlos Guillermo Flaquer, de Zonas Francas y Regímenes Especiales; Jorge Morales, de Fomento a Mipymes y Anadel Peguero, directora de Análisis Económicos del MICM, así como empresarios. l genrris agramonte

Informe fue presentado a directores de medios

El ministro Víctor -Ito- Bisonó también sostuvo un encuentro-almuerzo con directores de medios de comunicación y editores económicos del país, a quienes explicó que el objetivo principal del informe “Impacto de sectores asociados al MICM en la economía dominicana 2021-2022”, es obtener una estimación cuantitativa de la importancia de los sectores de actividad que están en la órbita de actuación del MICM.



Agregó que se busca dimensionar correctamente el desafío y la responsabilidad que enfrenta el Ministerio en su condición de formulador de políticas, regulador, controlador, y facilitador de la actividad empresarial.



En el almuerzo estuvieron Persio Maldonado, Inés Aizpún y Jairo Severino, directores de los periódicos El Nuevo Diario, Diario Libre y El Dinero, y los editores económicos Mario Méndez, periódico Hoy; Cándida Acosta, Listín Diario, Dileni Bonilla, El Día, Emilio Ortiz, El Nacional y Héctor Linares, subdirector de elCaribe.



Asimismo participaron Alberto Caminero, director de prensa del Grupo Telemicro, Carolina Garcia de Teleradioamérica y el periodista Napoleón de la Cruz.