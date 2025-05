El país avanza como centro logístico, mejora seguridad fronteriza y atrae inversiones, según el director de DGA

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, consideró que la coyuntura global abre tanto riesgos como oportunidades para la República Dominicana, y que el país se encuentra en condiciones de sacar provecho si actúa con inteligencia y coordinación institucional.



Sostuvo que frente a un escenario marcado por la posible imposición de nuevos aranceles en EE.UU, el tema haitiano y la competencia regional por atraer inversiones, estrategia dominicana debe apoyarse en la modernización tecnológica, el posicionamiento logístico y la articulación entre las principales agencias del Estado. Sanz Lovatón resaltó que mientras otras economías enfrentan incertidumbre, la dominicana ha reforzado su posición estratégica mediante avances concretos como la revisión tecnológica de casi toda la carga, la integración de las entidades recaudadoras, una gestión activa en la frontera y la consolidación de su rol como centro logístico regional.



Estos factores, dijo, están transformando al país en un entorno más seguro, transparente y atractivo para los negocios. Aseguró que el país no será golpeado por la política arancelaria que promueve Donald Trump, ya que, según ha dicho el mandatario, se le aplicaría una tasa del 10%, la más baja en la propuesta estadounidense.



En la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, afirmó que esa condición abre una oportunidad frente a otros países competidores y que se trabaja con Washington para preservar ese tratamiento.



“Se nos establece el arancel más bajo, que es un 10%, y ya tenemos una comisión compuesta por Aduanas, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos Internos, Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajando directamente con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para asegurar que se apliquen los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, sostuvo.



Frente a las tensiones internacionales generadas por los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, Sanz Lovatón explicó que la República Dominicana podría salir beneficiada, especialmente si se compara con países como China, donde muchas empresas están migrando su producción. “En los últimos 15 días me he reunido con más de 10 empresas que están trasladando operaciones hacia nuestro país.

Esto refuerza nuestra posición como destino de inversión y plataforma de distribución regional”, indicó. El funcionario abordó también el tema del uso de tecnología para prevenir irregularidades en el comercio transfronterizo, destacó los avances alcanzados desde el inicio de su gestión. Recordó que al asumir el cargo en agosto de 2020, apenas entre el 35% y 40% de la carga que entraba y salía del país era revisada con rayos X. Hoy, ese porcentaje asciende al 96%.



“Eso quiere decir que pasamos de revisar menos de la mitad a casi la totalidad con tecnología de escaneo. Eso cambia radicalmente el juego. Los rayos X discriminan contenido: no se les puede decir que eso es arroz cuando es una televisión”, explicó. Reconoció que esto plantea nuevos desafíos, como la capacitación del personal y la programación de los equipos, pero calificó el salto como un cambio “del arco y flecha a la pistola y computadora”.



Aseguró que esta transformación ha sido determinante para fortalecer la seguridad nacional y la imagen del país como destino seguro para el comercio internacional. En cuanto a la situación de la frontera con Haití, Sanz Lovatón señaló que los desafíos han sido múltiples y continuos durante los cuatro años del gobierno de Luis Abinader. “Hemos tenido desde el asesinato del presidente de Haití hasta desastres naturales y cierres de frontera. Actualmente, incluso, ellos nos han pedido suspender el tránsito de mercancías hacia su territorio”, reveló.



Detalló que Aduanas gestiona ocho puertos fronterizos y que su presencia en la zona ha sido activa, con visitas constantes. Subrayó además que Haití, pese a la crisis, sigue siendo el segundo socio comercial de la República Dominicana, por lo que el manejo de la frontera requiere equilibrio entre seguridad y comercio.



Uno de los ejes de la visión estratégica de Aduanas, y que el funcionario ha promovido públicamente, es convertir a República Dominicana en un centro logístico regional. Sin embargo, en esta entrevista aclaró que esa idea ya no es una promesa, sino una realidad en marcha. “Ya somos un centro logístico. Empresas automotrices, alimentarias y de distribución regional se han instalado aquí para operar en toda América Latina”, aseguró. Mencionó un estudio comisionado junto con la Cámara Americana de Comercio, validado por esta última, que revela que República Dominicana tiene mayor conectividad aérea con Estados Unidos y Europa que potencias regionales como Brasil, Colombia, Chile, o Argentina. “Eso, combinado con nuestra infraestructura aduanera moderna, nos posiciona como un hub natural”, explicó.



Resaltó que técnicos de otras aduanas de la región están viniendo al país para capacitarse y conocer el sistema dominicano, lo que refuerza la reputación del país como líder regional en modernización aduanera. “Vienen a ver nuestros rayos X, nuestro software y nuestro sistema. Eso nos pone en el mapa del comercio internacional”, enfatizó. Sanz Lovatón abordó además la interconexión entre Aduanas, Dirección de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Aunque reconoció que todavía hay aspectos por perfeccionar.

Desafíos que el país está en condición de afrontar

Para el titular de Aduanas, todos los avances logrados por República Dominicana -desde el uso de rayos X hasta el posicionamiento logístico y la política arancelaria de Estados Unidos- se traducen en una mejora integral del clima de negocios en el país, pero además en retos y desafíos. “Cuando tú combinas tecnología con buenas prácticas, reduces la discrecionalidad. Y cuando reduces la discrecionalidad, reduces la corrupción”, dijo.



Destacó que el país es cada vez más confiable para inversionistas, tanto por la infraestructura como por el marco regulatorio. “Aquí se puede vivir en paz, trabajar, y hacer negocios. Somos un oasis en América Latina”, concluyó



Eduardo Sanz Lovatón es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El actual funcionario es también doctor en Derecho Internacional Privado por el Instituto de Estudios Políticos de París y en Derecho Civil por la Universidad Panthéon-Assas.