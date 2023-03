Email it

La prolongación sin provisión presupuestal del subsidio que el Gobierno concede al precio de los diferentes combustibles, en su política antiinflacionaria, será la causa principal para que en el segundo semestre del año se presente un presupuesto complementario.



Con un promedio de RD$407.3 millones semanales en las primeras 11 semanas del año, el Gobierno ha asumido un gasto que no está contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. De enero a la fecha, el subsidio para impedir alzas en los derivados de petróleo asciende a RD$4,480.9 millones, para un promedio semanal de RD$407.3 millones. El monto semanal ha fluctuado entre 200 y 600 millones de pesos, y el de la semana que concluye fue de RD$304.3 millones.



Van 54 semanas de subsidio



El subsidio a los derivados de petróleo, que tiene ya 54 semanas seguidas ha posibilitado mantener sin aumentos los precios de los principales combustibles desde el 4 de marzo del 2022. Desde entonces el sacrificio del Gobierno acumula RD$36,027.6 millones, con un promedio semanal de RD$667.17 millones.



La subvención a la cotización de los hidrocarburos concedida por el Gobierno ha sido uno de los pilares del programa antiinflacionario ejecutado desde el primer trimestre del año pasado. Según cálculos del Ministerio de Industria, el subsidio a los combustibles evitó alrededor de 1.9 puntos porcentuales al nivel de la inflación del pasado año, lo que implica que de no haber sido ejecutado ese programa, habría rondado el 10 %. Al cierre de diciembre la inflación interanual quedó en 7.83 %, 181 puntos porcentuales por debajo del 9.64 % del año 2021. Tanto en 2022 como en el actual 2023, los subsidios a los combustibles no fueron previstos en el Presupuesto. El año pasado en el presupuesto complementario que se presentó a finales de julio se consignaron, en el aumento general de gastos, unos RD$40,000 millones solo para los combustibles. En PGE 2023, que ya tiene una ejecución que se acerca al primer trimestre, tampoco hay previsiones para subsidiar los combustibles, por lo que se entiende que si se mantienen subsidios semanales, en el complementario del segundo semestre esa subvención sea una de las causas del ajuste en alza del PGE 2023



La extensión al año en curso del programa de subsidios a los combustibles sin la correspondiente provisión o asignación de gasto parece ser una de las causas que explican un ritmo más acelerado del déficit financiero que registra el Presupuesto en la ejecución del 1 de enero al 3 de marzo en curso, que ya representaba la mitad del proyectado para el año completo. En el concepto “resultado de la cuenta corriente” había en los primeros dos meses y tres días de ejecución de 2023 un balance negativo de RD$32,061.1 millones, frente a un estimado para el año completo de RD$64,195.4 millones.

El presupuesto 2023 solo subsidia a bonogás hogar

En tanto, en el presupuesto en ejecución, en el renglón “transferencias al sector público”, que es donde se registran los subsidios a los combustibles, solo figura en materia de GLP el registrado bajo el concepto bonogás hogar. El presupuesto actual contempla transferencias al sector público, de las cuales el 54.0%, unos RD$138,219.6 millones, corresponden a transferencias otorgadas a las EDEs y a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud