El Gobierno anunció que asumió RD$565.7 millones para mantener invariable la cotización de los combustibles, que en las últimas semanas han reflejado un alza de alrededor de 15.4 % en la cotización del crudo.



Con el costo no traspasado a los hidrocarburos para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, suman RD$2,284.7 millones los subsidios otorgados por el Gobierno para el mes de agosto.



El promedio del subsidio para las semanas concluidas los días 5,12,19 y 26 del mes en curso fue de RD$571.18 millones, cifra similar a la media de las subvenciones concedidas a los hidrocarburos durante el pasado año 2022, período para el cual las compensaciones para no aumentar los precios de los hidrocarburos sumaron unos RD$40,000 millones.



Para el cálculo de los precios de la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre utilizó una tasa de cambio promedio de RD$56.84 por dólar.



El viceministro de comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mimpymes (NICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el WTI ha experimentado marcadas fluctuaciones, que, en el caso de las últimas semanas, ha visto un incremento cercano al 15.4% y es por ello que el gobierno del Presidente Luis Abinader ha intensificado su compromiso de solidaridad y empatía con los dominicanos, destinando un subsidio extraordinario para esta semana de RD$565.7 millones de pesos Pérez Fermín explicó que a pesar de las alzas globales, el bolsillo de los dominicanos no se verá impactado en la proporción que el mercado internacional indica.



Subsidio total



“El Gobierno del Presidente Luis Abinader, asumirá esta semana el 100% del aumento de los combustibles domésticos, para que los dominicanos no se vean afectados y por ende podamos seguir avanzando en la dirección de la prosperidad y podamos seguir creciendo como país. En definitiva, nuestro gobierno concentra sus mejores esfuerzos en trabajar por el bienestar de todos, pero con especial énfasis en la protección de los menos favorecidos”, dijo el funcionario, según una nota del MICM. Agregó que esta semana el gobierno está subsidiando la gasolina regular en RD$36.70 por galón, la gasolina prémium con RD$27.20,el gasoil éptimo con RD$48.38, y el gasoil regular con RD$47.26. Pérez Fermín reiteró que este no es solo un esfuerzo económico; “es una manifestación de que este Gobierno piensa en la estabilidad y la tranquilidad del pueblo dominicano”.



Para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre 2023, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:



Gasolina premium se mantendrá a RD$293.10 por galón, la tipo regular seguirá a RD$274.50 por galón, el gasoil regular sigue a RD$221.60 y el tipo óptimo se mantiene a RD$239.10 el galón.



Asimismo, el combustible de aviación, para los aviones de turbinas, tipo jet, el Avtur sube RDE$5.50 a RD$230.38 por galón , mientras que el kerosene, también de uso en los aviones de motores convencionales, se incrementa en RD$5.80 a RD$262.90 por galón. Los combustibles de aviación y de generación subieron la semana pasada. En esta ocasión solo subieron el avtur y el kerosene. El fuel oíl #6, que se utiliza en generac ión y en calderos industriales, bajó RD$3.19 y costará hasta el próximo viernes RD$170.91 por galón.Mientras que el fuel oíl 1%S , también de generación, bajó RD$5.79 a RD$181.02 por galón.

El petróleo WTI sube un 0.99 %, hasta US$79.83

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer viernes un 0.99 % y cerró en 79.83 dólares el barril, pese a la perspectiva del presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, de mantener los tipos de interés altos. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en octubre sumaron 0.78 dólares con respecto al día anterior. La jornada de ayer estuvo marcada por el discurso de Powell en el simposio de bancos centrales de Jackson Hole (Wyoming), donde el jefe del regulador no salió del guion y pronosticó que se mantendrán los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación. El precio del Texas subió pese a esa noticia y a otros factores bajistas que han afectado al mercado en los últimos días, como la incertidumbre sobre la demanda global de energía dada una serie de datos económicos flojos de varios países de gran consumo. Tampoco pareció pesar el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas, que encarece la compra del “oro negro” y suele lastrar su cotización. Por otra parte, los contratos de futuros de gas natural para octubre subieron 0.02 dólares, hasta 2,66 dólares y los de gasolina subieron 0.06 dólares, hasta 2.64.