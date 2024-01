El Ministerio de Trabajo emplazó ayer a la empresa Falconbridge Dominicana para que en un plazo de dos días francos pague a sus empleados el suelo 13 o salario de Navidad, que a la fecha no se ha hecho efectivo.



En una rueda de prensa encabezada por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, el funcionario explicó que la institución que encabeza ha intervenido desde el pasado 20 de diciembre, a solicitud de los trabajadores de Falconbridge Dominicana, en procura del cumplimiento del pago de salario de Navidad de los trabajadores.



El ministro expresó que, a través de la Dirección de Mediación y Arbitraje, se han realizado más de 10 reuniones con representantes de los trabajadores y de la empresa, en un esfuerzo por alcanzar una solución consensuada y hasta la fecha no ha habido solución al tema.



En tal sentido, el funcionario emplazó a la empresa minera a que en dos días francos, se produzca el pago pendiente.



“En caso de no recibirlo en ese plazo, el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Asistencia Judicial y de manera gratuita, estará en disposición de garantizar que ese derecho de los trabajadores sea cumplido”, advirtió De Camps García



Si no cumplen habrá acción penal



Durante el encuentro con la prensa, Luis Miguel De Camps García sostuvo que si no hay cumplimiento por parte de Falconbridge, se completará el acta de infracción, levantada por la Dirección de Inspección, para apoderar al fiscal laboral y poner en movimiento la acción penal laboral ante el Ministerio Público para que actúe en consecuencia.



De Camps García, reiteró “el compromiso inquebrantable del gobierno del presidente Luis Abinader”, por el derecho de los trabajadores en todos los escenarios que sea necesario.



Relaciones administración actual



De su lado Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) manifestó que a través del pacto colectivo, la anterior administración de la empresa minera mantenía relaciones armoniosas con sus trabajadores, pero no ocurre así con la actual administración.



En tanto que Víctor Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Falconbridge Dominicana (Sutrafado) lamenta se haya llegado a esta situación que perjudica a los trabajadores. “Gracias a la garantía y la intervención del Ministerio de Trabajo hemos recibido los pagos regulares”, puntualizó Rodríguez.

Sería 1.3 MM de dólares a pagar a los empleados

El director general de Trabajo, Valentín Herrera, confesó que el pago no se le ha realizado a un total de 1,050 trabajadores y especificó que se estaría tratando de más de 1.3 millones de dólares a pagar. Mientras que Domingo Arias, quien habló en la rueda de prensa en representación de los afectados, explicó que uno de los alegatos de la empresa es que hay un desacuerdo entre los inversionistas de Falconbridge que ha afectado a los empleados.