Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar incoada por las líneas aéreas, con el objeto de que se suspenda los efectos de la resolución 217-2022 que ordena a las aerolíneas nacionales y extranjeras que transportan viajeros desde y hacia la República Dominicana a realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos para que no efectúen el cobro de los 10 dólares por concepto de la tarjeta de turista.



De acuerdo con la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, cuando se tutelan derechos constitucionales, como son el derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, al momento de hacer una ponderación, debe primar el interés general o de la mayoría sobre intereses individuales o de una minoría, por lo que de tomar una decisión contraria a la Junta de Aviación Civil (JAC) se estaría afectando el interés de los dominicanos y residentes dominicanos que ingresan al país, quienes a los fines de la presente solicitud constituyen una mayoría y por tanto debe primar su interés sobre el de los solicitantes.



En este sentido, el TSA consideró que corresponde a la Junta de Aviación Civil dictar y modificar las resoluciones sobre su competencia como organismo regulador en lo relativo a la política del transporte aéreo nacional, y los aspectos económicos de dicho transporte.



El objeto de la medida cautelar interpuestas por las aerolineas era la no aplicación de las resoluciones 217-2022 de fecha de 23 septiembre de 2023 y la 9-2023, de fecha de 12 de enero 2023, de la Junta de Aviación Civil que comunica a los operadores aéreos nacionales y extranjeros que realizan transporte internacional desde y hacia la República Dominicana que no efectúen el pago de los US$10 dólares americanos por concepto de Tarjeta de Turismo a los nacionales dominicanos y a los residentes en el país.



Después de un proceso de litigios se comprobó que la medida cautelar no reúne los requisitos exigidos por la Ley 13-07, y el TSA rechazó la solicitud de medida cautelar interpuestas por las aerolineas Jetblue Airways Corporation, Compañía Panameña de Aviación (copa), Air Transat, Aerovias de México, (aeroméxico), Delta Air Lines, United Airlines, Sky Airline Perú, Air Canadá, Air Europa Líneas Aéreas, American Airlines, Air France y Aerolineas Argentinas.



Marte Piantini reiteró el compromiso del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de que los viajeros dominicanos y los residentes en el exterior no pueden ser objeto de este gravamen. Agregó que desde el Gobierno se están creando más facilidades para que los dominicanos no residentes en el país se sientan motivados a viajar con mayor frecuencia al territorio dominicano.