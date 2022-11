El Ministerio de Turismo presentó ayer los “Resultados del Turismo Dominicano 2022’’, un informe que arrojó que en octubre pasado la industria turística del país generó ingresos por más de US$517 millones.



El ministro de turismo, David Collado, dijo que el país registró la llegada de 5, 826,078 turistas en los primeros 10 meses de este año, cifra que generó unos 7 mil millones de dólares.



Collado añadió que solo para el mes de octubre de este año, el Ministerio de Turismo rompió su propio récord de las proyecciones, recibiendo 491,787 turistas.



El funcionario afirmó: ‘’La llegada de turistas en octubre de este año superó con 119,582 visitantes más que la del mismo periodo del 2019 y el 2018, lo que representa un 32 % de incremento’’. En ese orden, Callado detalló que los no residentes que visitaron el país para el mismo periodo se dividen en 400,357 extranjeros y 91,530 dominicanos no residentes en el territorio nacional. En ese orden, Collado detalló que los no residentes que visitaron el país para el mismo período se dividen en 400,357 extranjeros y 91,530 dominicanos no residentes.



Medición a RD



El portal de la firma ForwardKeys, que mide el impacto del turismo en más de 120 países, posicionó a la República Dominicana como el número uno en visitas en todo el mundo y la posiciona el país caribeño con “la mejor hospitalidad” a diferencia de los demás países medidos en ese renglón, dijo el Mitur en la conferencia de prensa.



‘’A pesar de los cambios en la tendencia en Europa Central y del Este”, la emisión de viajeros del viejo continente fue buena, “con Europa Oriental con un aporte de 0.15 % y el resto de Europa con un 19 % y un 30 % interanual y más de 66 % interanual en el resto del mundo, aportando al turismo dominicano’’, dijo Collado. El funcionario resaltó que la industria de cruceros aportó casi 90 mil visitantes (excursionistas) el pasado mes de octubre. Al tiempo que valoró ese aporte como positivo y dijo que esa área cuenta con un notable crecimiento y sostenibilidad. Collado enfatizó que Estados Unidos de América sigue siendo el principal emisor de turistas para la República Dominicana, seguido por Canadá, Colombia, Alemania y Reino Unido. Enfatizó también, que residentes de ciudades como Nueva York, Bogotá, Miami, Lima y Santiago de Chile son mayoritarios De los visitantes, el 13 % son viajes familiares, 19 % aventura, 32 % senior y 36 % adultos. El 71 % prefirió hospedarse en un hotel, mientras el 29 % en lugares particulares.

El sector ha generado 178,155 empleos en RD

El informe presentado por el Ministerio de Turismo refleja que el turismo impacta de forma directa en los hogares y otros sectores de la economía dominicana. Refleja que hasta septiembre de este año ha generado 178,155 empleos directos. El ministro Collado dijo que al concluir este año se espera alcanzar la llegada al país de 7 millones de turistas, los cuales generarían ingresos por encima de los 8 mil millones de dólares.