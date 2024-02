Cuarta rendición de cuentas de Luis Abinader presentó un catálogo de logros en sectores clave para la economía

La última rendición de cuentas del actual periodo presidencial en República Dominicana concluyó ayer con un énfasis significativo en los logros económicos alcanzados en tres años y medio, a contar desde el 16 de agosto del año 2020.



El discurso pronunciado por el mandatario Luis Abinader, cargado de datos y cifras, destacó un crecimiento económico sostenido y diversas mejoras en indicadores clave, lo que presenta una imagen optimista hacia el futuro de la nación.



En su intervención en la Asamblea Nacional, el jefe de Estado señaló un crecimiento promedio anual del 6.43% entre 2021 y 2023, que destaca un crecimiento del 2.4% en un año desafiante para la economía mundial.



El producto interno bruto (PIB) del país aumentó significativamente, al pasar de US$78,923 millones en 2020 a una estimación de US$120,629 millones en 2023, lo que consolida la posición económica del país. Además, se resaltó el aumento en la renta per cápita y la mejora en la posición regional de la economía dominicana. Se mencionó un crecimiento en las reservas históricas, el récord en inversión extranjera directa, y el continuo desarrollo del sector turístico.



El jefe de la administración pública también destacó la baja del déficit fiscal y la disminución de la deuda pública, así como programas sociales que han beneficiado a millones de familias dominicanas por los cuatro puntos cardinales.



Además de los logros económicos, el discurso presidencial abordó temas cruciales como la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Se destacó la apertura al comercio, según datos del Foro Económico de Davos.



Asimismo, se resaltó el reconocimiento internacional recibido por la República Dominicana en materia de progreso socioeconómico, con instituciones como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que elogian las reformas implementadas y el crecimiento económico sostenido.



En el ámbito social, el presidente hizo hincapié en programas de ayuda y protección a los sectores más vulnerables de la población, como el aumento de los salarios mínimos, la ampliación de la cobertura de servicios públicos y los programas de asistencia alimentaria.



La reducción de la pobreza monetaria y la mejora en las condiciones de vida de los dominicanos, especialmente en áreas rurales, fueron aspectos destacados. Además, se mencionó el impulso al sector agropecuario y el fortalecimiento de las zonas francas como motores de empleo y crecimiento económico en el país.



El actual mandato comenzó el 16 de agosto de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, y concluye el 16 de agosto de este 2024.



Desde la perspectiva del gobernante. “hoy estamos mejor que hace 4 años, con una gran proyección hacia el futuro”.



“El pasado año, aun siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4 por ciento; la economía nuestra es de las economías más dinámicas de la región”, apuntó.



Un alto porcentaje del discurso de Rendición de Cuentas se concentró en aspectos de tipo económico. El jefe de Estado no se zafó de los números: “Hemos pasado de una renta per cápita de 8,583 dólares en 2019 a 11,156 en 2023, lo que supone un incremento del 30%. Durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente”, aseguró.



El Presidente prevé que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre de 2023 el crecimiento fue del 4.7% y en enero de este año alcanzó el 4.6%.



Según las cifras que maneja, la previsión de crecimiento para 2024 se sitúa entre el 4.5% y 5.2%, muy cerca del crecimiento potencial del país.



Indicó que las reservas se sitúan en un récord histórico de 15,457 millones de dólares. “Somos un país que inspira confianza, como demuestran los 4,381 millones de dólares de inversión extranjera directa, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado el año anterior, o los más de 10 millones de visitantes que tuvimos el pasado 2023”, sostuvo.



Informó que el Gobierno ha subido los salarios mínimos en más de un 40%, el mayor aumento de la historia y ha ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos, con un seguro nacional de salud para todos y todas; una educación básica que se fortalece y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes.



Organismos los revalidan



Según Abinader, los datos oficiales sobre el avance de su gestión pueden ser constatados en cualquier organismo gubernamental. Resaltó que de acuerdo con el Foro económico de Davos, desde su llegada al gobierno, se ha mejorado, un 24% el índice de control de la corrupción, 15.4% en la apertura al comercio, otro 15% la legitimidad del estado, un 9% la independencia de la justicia y un 8% en independencia y profesionalidad de la policía.



La OCDE ha dicho que República Dominicana es el país de América Latina y el caribe con mayores avances socioeconómicos; el Banco Mundial ha sostenido que esta es una de las economías de más rápido crecimiento de la región debido a sus reformas y a una política monetaria y fiscal prudente. Y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), República Dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos y el país tiene el potencial para convertirse en una economía avanzada.



El jefe de Estado resaltó que la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha reconocido el desarrollo espectacular del turismo dominicano tras la pandemia de covid-19, lo que refleja la visión, la estrategia y la acción del gobierno. “Somos un ejemplo de éxito, que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores como estos”, expuso Luis Abinader poco antes de que resonara otro de los muchos aplausos durante su exposición.



Desde el punto de vista del mandatario, a su llegada al poder: “Éramos un país con un modelo de gobierno agotado y estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales”.

Deudas, sin hoyos fiscales



Luis Abinader rememoró que al cierre de 2023 la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del PIB. “Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2020 este indicador era de 61 por ciento; es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en 2 por ciento en un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania la mayoría de los países han aumentado su deuda”, subrayó.



Y citó a modo de ejemplo que Estados Unidos pasó de 108.75% en 2019 a 123.29% en 2023 y España pasó de un 98.2% en 2019 al 111% en 2023.

El mandatario dijo que el de ahora es un país distinto al que encontró en el año 2020.

“Como resultado del buen manejo de la economía, en un hecho único en la región, a finales de 2022 Standard & Poor’s elevó la calificación de riesgos del país desde BB- hasta BB, mientras que este año Moody’s subió la calificación crediticia del país de Ba3 estable a Ba3 positiva, y Fitch Ratings mejoró la perspectiva del país desde BB- estable a BB- positiva”, dijo.



Al momento de la última mejora realizada (Fitch Ratings) el pasado noviembre de 2023, sólo uno de cada tres países de Latinoamérica mantiene una perspectiva positiva con al menos una agencia calificadora. “El nuestro, es uno de los siete países soberanos a nivel global que mantiene una perspectiva positiva con al menos dos agencias calificadoras de riesgo y uno de los tres únicos países de Latinoamérica”, agregó.

En diciembre de 2023, República Dominicana logró un mínimo histórico en su indicador de riesgo país de 242 puntos porcentuales. “Este hito muestra la confianza de los inversionistas internacionales en un contexto en el que otros países de la región han sufrido una disminución en su calificación”, según el Presidente.



Explicó que esa disciplina fiscal y las acertadas políticas presupuestarias permitieron que el gobierno dominicano cerrara el 2023 con un déficit equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, menor al estimado. Esto tiene especial significación al ser en un año pre-electoral.



“No obstante haber celebrado las primeras elecciones de este año, el déficit actual acumulado es de apenas un 0.3 por ciento en estos primeros meses y nos comprometemos a que al finalizar el año estará de acuerdo con lo proyectado”, expuso. Dijo que “atrás quedaron los tiempos del 2012 en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales, creando un desbarajuste o desguañangue en la economía, como fue calificado en esos días. “En esta administración no hay hoyos fiscales”, aseguró.



Calculó que la actual administración ha destinado más de 147 mil millones de pesos para proteger los sectores económicos más expuestos.



¿Más o menos pobres?



Luis Abinader aseguró ayer que la pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, indicando una mejora de las condiciones económicas generales de la población. Dijo que la reducción ha beneficiado especialmente a segmentos poblacionales históricamente más vulnerables, como las mujeres o aquellos que viven en zonas rurales.



La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha dicho que República Dominicana es uno de sólo 2 países de la región que han logrado reducir la subalimentación de nuestra población, en estos 3 años, del 8.3% a 6.3%.



Abinader citó que el sector agropecuario ha sido pieza clave para que más de un 90% de los alimentos que integran la dieta básica de las familias dominicanas sea de producción nacional.

Las exportaciones de zonas francas en 2023 superaron los 8,000 millones de dólares.

Con la tasa cero del Bagrícola siembran

El mandatario informó que en lo que lleva de gobierno, se le ha transferido al Banco Agrícola un monto que supera los 20 mil millones de pesos de recursos frescos provenientes del presupuesto nacional, para aplicar a los diversos programas que ejecuta esta institución en apoyo a la producción agropecuaria.

“Este monto es casi 70 por ciento más que los 12 mil millones de pesos asignados al Banco Agrícola en los 4 periodos de gobiernos anteriores”, sostuvo. Esto ha permitido formalizar préstamos durante estos tres años y medio por un monto superior a los 104 mil millones de pesos y aplicar parte de estos recursos dentro de un programa de financiamiento a tasa cero, que beneficia a más de 15 mil productores del campo. Sobre el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) resaltó que esa institución adquirió directamente de los pequeños y medianos productores agropecuarios en 2023, unos 705 millones de pesos en rubros como habichuela, plátano, banano, mango, huevos, pollos congelados y piernas de cerdos entre otros. También se realizaron 4 mil 100 mercados de productores y más de 4 mil bodegas móviles.

A través del Banco Agrícola se ha prestado a tasa cero para la producción de alimentos.

Algunas citas tomadas de la pieza

ll Adquirir los productos de alimentación diaria por familia tiene un costo mensual en República Dominicana menor que en el resto de la región. Es de 210 dólares aquí, frente a 250 de El Salvador, 290 de Panamá; 478 de Guatemala o 569 de Costa Rica.

ll Mediante el programa Supérate, hemos asistido a más personas y con montos superiores (…).lias. Un millón 511,000 familias están recibiendo el subsidio Aliméntate, con un monto de 1,650 pesos mensuales.

ll A un millón 323,111 hogares se les está entregando el Bonogás Hogar.

ll El Bonoluz llega a 536,117 familias de escasos recursos económicos, con montos de RD$597 y RD$617 mensuales.

ll Más de un millón 111 mil estudiantes se beneficiaron con el bono a mil: 1000 pesos en ayuda para compra de útiles y libros al inicio del año escolar.

ll En el último trimestre de 2023 la tasa de desocupación abierta fue 5%. Esto es 2 puntos porcentuales menos que la tasa de 7.1% existente en agosto del 2020.

ll Nuestro salario mínimo es el séptimo más alto de América Latina.

Zonas francas suben

Al cierre de 2023, las zonas francas alcanzaron más de 197,000 empleos directos, este es su nivel más alto registrado en la historia”

Simplificación DGA

El Gobierno está introduciendo más de 100 mejoras tecnológicas incorporadas en los últimos años en la Dirección de Aduanas.”

En el plano turístico

En 2023 superamos 10 millones de visitantes, exactamente 10,306,517. En 2021 la OMT nos reconoció como país número 1 en recuperación”.